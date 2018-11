Tipps zum entspannten Bummel an den Adventssamstagen in der Uni-Stadt Göttingen

Die Adventssamstage sind beliebte Einkaufstage. Doch oft sind die Göttinger Parkhäuser schnell belegt. Wir geben Tipps, wie man trotzdem ganz entspannt in die Innenstadt kommt.

Besonders bequem und kostengünstig ist die Nutzung des kostenlosen Parkplatzes Schützenplatz. Von dort aus verkehrt an allen vier Samstagen im Advent ein Gratis-Busshuttle in die Innenstadt und wieder zurück. Die Busse fahren im Zehn-Minuten-Takt.

Die erste Fahrt startet am Schützenplatz um 9.40 Uhr in Richtung City. Der letzte Bus fährt an der Groner Straße um 20.20 Uhr in Richtung Schützenplatz ab.

Zusätzliche Parkplätze

Außerdem stehen an den vier Adventssamstagen zusätzliche Parkmöglichkeiten in der Uni-Stadt zur Verfügung: an der Sporthalle des MaxPlanck-Gymnasiums (60 Plätze), auf der Bürgerstraße an der Bonifatiusschule I (15), an der Bonifatiusschule II am Rosengarten (110) und an der Außenstelle des Felix-Klein-Gymnasiums (25), auf den Parkplätzen an der Goßlerstraße (230) der Universität, in den beiden Tiefgaragengeschossen des Parkhauses im Neuen Rathaus (177) und auf dem Parkplatz am Kreishaus im Walkemühlenweg (90).

Anreise mit der Bahn

Natürlich können sich Besucher auch für eine entspannte Anreise mit der Bahn entscheiden. Wer mit dem Verkehrsverbund Südniedersachsen fährt (zum Beispiel aus dem Landkreis Northeim sowie Hann. Münden und Witzenhausen) kann in Göttingen die Stadtbusse in die Innenstadt nutzen. Außerdem gibt es auf dem Platz vor dem Bahnhof erneut einen kleinen Weihnachtsmarkt für die Besucher.

Geschenke-Depot

An allen Adventssamstagen bietet der Innenstadtverein Pro-City einen besonderen Service für alle, die ihre Geschenke und Einkäufe gern zwischenlagern möchte. Der Geschenke-Bus steht zwischen 11 und 17 Uhr auf der Roten Straße. Die Besucher können so weiter einkaufen oder den Weihnachtsmarkt besuchen, ohne viel tragen zu müssen. Bis spätestens 17 Uhr muss aber alles abgeholt sein.

Basteln, Lesen, Spielen

Die Stadtbibliothek, Gotmarstraße 8, lädt an den vier Adventssamstagen von 11 bis 15 Uhr Kinder ab vier Jahren und ihre Eltern sowie Großeltern zum Basteln, Lesen und Spielen ein. Das Angebot ist kostenlos. Die Aufsichtspflicht für die Mädchen und Jungen liegt bei den Erziehungsberechtigten.

Weihnachtsmarkt

Seit Montag läuft rund um das Alte Rathaus in der Göttinger Innenstadt der Weihnachtsmarkt. Der beliebte Treffpunkt, der mit einem umfangreichen Kulturprogramm lockt, ist bis Sonntag, 30. Dezember, montags bis samstags von 10 bis 20.30 Uhr sowie sonntags von 11 bis 20.30 Uhr geöffnet.

In der Zeit vom 24. bis 26. Dezember bleibt der Weihnachtsmarkt, für den es auch in diesem Jahr ein besonderes Sicherheitskonzept gibt, in der Uni-Stadt geschlossen. Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt kann man im Internet unter der Adresse www.goettinger-weihnachtsmarkt.de bekommen. Das komplette Programm ist unter http://zu.hna.de/weihgoe18 abrufbar.