Tischtennis für alle: Zum sechsten Mal inklusiver Lehrgang in Weende

Tischtennis-Lehrgang „Grenzenlos“ beim SC Weende: Behnderte spielen gegen Nichtbehinderte, auch in einer Mannschaft des SCW. Hier am Tisch: Patrick Kramer (rechts) und Mathias Kle inert (im Rolli).

Tischtennis und Inklusion stehen beim SCW Göttingen am Wochenende wieder ganz hoch im Kurs. Von Freitag bis Sonntag, 4. bis 6. Januar veranstaltetet der Sportverein aus Weende zum sechsten Mal einen inklusiven Tischtennislehrgang.

Zum Abschluss am Sonntag gibt es ab 9.30 Uhr dann auch wieder ein Freundschaftsturnier.

Gelungene Inklusion ist, wenn das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung nicht auffällt. Gelebt wird diese Inklusion in der Tischtennis-Abteilung des SCW Göttingen. Der „Grenzenlose Tischtennis-Lehrgang“ in der Sporthalle Weende-Nord (am James-Franck-Ring) ist schon zu einer Art Tradition geworden.

Was mit einer mutigen Idee im kleinen Rahmen begann, hat sich mit vielen Unterstützern und ehrenamtlichen Helfern zu einem Modellprojekt im Tischtennis entwickelt und wurde 2017 mit dem Inklusionspreis des Landessportbundes Niedersachsen gewürdigt.

Als Trainer für den Lehrgang steht dieses Mal Charly Weber bereit. Er führte Holger Nikelis vom SCW Göttingen 2012 zur Goldmedaille bei den Paralympics und Valentin Baus 2013 zum Weltmeistertitel. Weber ist Co-Trainer beim Deutschen Behinderten-Sportverband und Mitglied der andro-TT-Schule von Borussia Düsseldorf.

Weber kommt mit einigen ehemaligen Tischtennis-Nationalspielern im Rollstuhl nach Göttingen und wird die Jugendlichen zusammen mit B- und C-Lizenz-Trainern des SCW Göttingen und des Bezirksverbandes Lüneburg trainieren.

Damit auch Nicht-Behinderte Tischtennis mal aus der Rollstuhl-Perspektive erleben können, stellt Paralympicsausstatter Ottobock aus Duderstadt wieder mehrere Rollstühle für den Lehrgang zur Verfügung.

Höhepunkt des Wochenendes ist das Freundschaftsturnier am Sonntag, 6. Januar, um 9.30 Uhr in der Sporthalle Weende-Nord. Es werden Teams zu je vier Leuten gebildet. Egal, ob Nicht-Sportler oder Tischtennisprofi, mit oder ohne Behinderung, jung oder alt, Chef oder Praktikant – jeder kann mitmachen. Gespielt wird in zugelosten Doppelpaarungen und mit Einheitsschlägern.

Interessierte können sich noch bis Freitag, 4. Januar bei Martin Koch (m.b.koch@t-online.de) als Einzelspieler oder gleich als Vierer-Team anmelden.

Zusätzlich zum Sport gibt es auch 2019 wieder eine Tombola, bei der Preise ausgelost werden, die von Göttinger Firmen gespendet wurden.

www.scwgoettingen.de

www.sportgrenzenlos.org