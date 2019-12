Tischtennis: Inklusiver Lehrgang in der Sporthalle Weende

Breitensport

+ © Archiv/Per Schröter/nh Der ehemalige Paralympics-Sieger Karl-Heinz „Charly“ Weber (im Rollstuhl) fungierte schon vor einem Jahr beim dreitägigen Lehrgang in Göttingen nicht nur als Trainer, sondern ging beim abschließenden Jedermann-Turnier auch selbat an die Platte. © Archiv/Per Schröter/nh

Tischtennis können behinderte und nicht behinderte Sportler gleichermaßen spielen. Deshalb gibt es von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. Januar, in der Sporthalle Weende einen inklusiven Lehrgang in der Sportart in Göttingen.