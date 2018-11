Tobias Moser gibt Schwerhörigen die Töne zurück

Faszination Forschung: In Göttingen wird in einem Verbund von Einrichtungen und Uni-Medizin an verschiedenen Methoden geforscht, die tauben und schwerhörgeschädigten Menschen das Hören wieder zurückgeben. Dazu zählt auch das Optische Cochlea-Implantat von Tobias Moser, das in der Tiererprobung ist.

20 Prozent aller Menschen in Deutschland sind hörgeschädigt, mehr als 2,5 Millionen tragen Hörgeräte. Göttinger Forscher entwickeln neue Technik und Therapien.

In den Straßen von Memphis den fantastischen Blues-Straßenmusikern zuhören; in der Hamburger Elbphilharmonie Beethovens Fünfte genießen: Taube oder Schwerhörgeschädigte haben diesen Genuss nicht. Ihre Sinneswelt ist ärmer. Forscher und Mediziner aber träumen davon, den Betroffenen das Hören komplett zurückgeben. Prof. Dr. Tobias Moser aus Göttingen arbeitet daran, er ist weltweit ein Top-Hörforscher.

Ein Grund dafür: Der Professor der Medizin ist vernetzt. Nein, er ist ein Halteseil am „Göttingen Campus“, zwischen Medizinern der Uni-Klinik, Naturwissenschaftlern anderer Institute und Primatenforschern. Er bewegt sich auch zwischen alten Ressentiments. „Das ist manchmal anstrengend“, sagt der sympathische Mann, der am Campus den Prototypen des Arztes und Forschers der Jetztzeit verkörpert, wie ihn sich Uni-Präsidentin Ulrike Beisiegel wünscht.

Pragmatischer Moderator

Moser ist mit seiner sachlichen und klar-strukturierten Art der ideale Moderator und sieht es pragmatisch: Er weiß, dass „heute fast nur noch so bahnbrechende neue Erkenntnisse und Entwicklungen zu erzielen sind“ – im Team und dann, wenn Wissenschaftlicher verschiedener Bereiche ihr Knowhow in eine Petrischale werfen. „Junge Forscher sind sehr zielorientiert und bereit so zu arbeiten“, freut sich Moser.

Auf seinem Schreibtisch im Max-Planck-Institut für Experimentelle Medizin steht ein Ohrmodell. Er klatscht in die Hände: Ein blaues Licht blitzt am Modell auf. Der Schall wird in Licht umgesetzt. Ein Licht, dass die Hör-Nervenzellen räumlich besser stimuliert.

Hoffnung bei Patienten

Genau das nährt bei Trägern von herkömmlichen mit Elektro-Impulsen arbeitenden Hörschnecken(Cochlea)-Implantaten die Hoffnung, sich die neue Hörwelt zu erschließen: nicht mehr so störanfällig und limitiert, sondern schnell und räumlich auflösend. „Die Raumauflösung war der Flaschenhals bei dem Cochlea“, erkannte Moser schnell, ihn wollte er weiten. Mit seinem Team plus Ingenieuren entwickelte und konstruierte er das optische Cochlea-Implantat. Weltweit Beachtung fand eine Veröffentlichung im Mai: Einer tauben Wüstenrennmaus ermöglichten die Forscher wieder das Hören, bauten ein Kanalprotein in Hörnerven ein, Laserblitze gelangen durch eine 50 Mikrometer dünne Glasfaser in die Hörschnecke und lösten elektrische Impulse im Hörnerv und Hirnstamm aus.

Zellen reparieren

Stillstand aber gibt es in Forscherhirnen nicht: Das Moser-Team mit hervorragenden Chirurgen und Forschern ist längst in einer weiteren Dimension unterwegs, arbeitet an der Reparatur von defekten Genen, die für Schwerhörigkeit und Taubheit verantwortlich sind. Selbstgezüchtete Viren werden in Mini-Löcher der Hörschnecke injiziert, sollen dort direkt vor Ort die Synapsenzellen reparieren.

„Es ist ein dickes Brett, das wir uns vorgenommen haben“, sagt Moser bescheiden. Gestützt wurden und werden die Göttinger Forscher von Geldspritzen, auch vom europäischen Forschungsrat, dem Geld des Leibniz-Preises 2015 (je 2,5 Mio. Euro), von der DFG und Drittmittelgebern.

Tolle Idee und kein Geld

Am Anfang aber war nur eine prima Idee, und es fehlte am Geld. Das kam, 2008 als eine Anschubfinanzierung und später über Bundes- und EU-Förderungen. Dafür ist Moser dankbar und arbeitet auch heute noch nicht in Harvard oder Standort, sondern in Göttingen, wo die Labore, Sprechzimmer und Schreibtische in Klinik und Instituten per Fahrrad fix erreichbar sind. „Es ist schon toll, was hier entstanden ist. Und es wird nicht nur geredet, sondern gemacht“, schwärmt er und verrät einen Plan: die Ausgründung von „OptoGenTech“, die im Göttinger Photonik Inkubator vorbereitet wird.

Unternehmen ausgründen

Das Unternehmen soll die Vermarktung des Produkts ermöglichen soll und orientiert sich an einem Vorbild des Göttinger Nobelpreisträgers Stefan Hell. Den kennt Moser übrigens gut und dessen ultrahochauflösende STED-Mikroskopie. Das Moser-Team aber hat bereits Dimension drei im Blick: das Züchten von gesunden Organen. „Mit Organoiden ist man in den USA viel weiter.“

+ Teamarbeit: Tobias Moser (2. von rechts) ist vernetzt, hier im Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie mit Nobelpreisträger Prof. Dr. Erwin Neher (rechts). © Irene Böttcher-Gajewski/MPI-BPC/nh

Moser setzt auch dabei auf sein Göttinger Netz: Die Herzforscher an der Uni-Medizin züchten schon aus Stammzellen Herzmuskelfasern. Die Organoide sind eine weitere Option für den begeisterten Arzt, Forscher und Musikliebhaber Tobias Moser auf dem Weg zum Ziel, den Menschen die Töne zurückzugeben. Sollte das gelingen, dann dürfte Tobias Moser auch ein Kandidat für die ganz großen Wissenschaftspreise sein. (tko)

Tobias Moser und seine Motivation

Tobias Moser konnte sich im Medizinstudium zunächst nicht vorstellen, HNO-Arzt zu werden. Über die Forschung an Haarsinneszellen und Hören kam er zur HNO-Heilkunde. Er möchte besser verstehen, wie das Hörsystem biologische Spitzenleistungen erbringt, z.B. eine Schallquelle zu orten. Er geht molekularen und zellulären Ursachen von Schwerhörigkeit nach und fand heraus, dass ein Membranprotein verantwortlich für eine seltene, angeborene Schwerhörigkeit ist. Und Moser möchte Schwerhörigen helfen. Bei Betroffenen bittet er um Geduld, bis Entwicklungen in der klinischen Anwendung landen, „denn die Wege zur Zulassung sind lang, dauern Jahre“.

Biografie

Tobias Moser, 50, geboren in Görlitz studierte Medizin in Leipzig und Jena/Erfurt, war Postdoc beim Göttinger Nobelpreisträger Erwin Neher am MPI für biophysikalische Chemie, dort auch Nachwuchsgruppenleiter und zeitgleich in der HNO-Uni-Klinik tätig. Seit 2015 ist er Direktor des UMG-Instituts für Auditorische Neurowissenschaften. Moser ist Leiter des einzigen Exzellenzclusters der Uni-Göttingen und hat viele Auszeichnungen erhalten, so 2015 den Leibniz-Preis der DFG und 2017 den Ernst-Jung-Preis sowie den Wissenschaftspreis Niedersachsen. Tobias Moser ist verheiratet, hat drei Kinder. Hobbies sind die Familie, die Kunst und der Sport (Laufen, Rad). (tko)