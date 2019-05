Tödlicher Arbeitsunfall in Göttingen: 47-Jähriger gerät unter Palette und stirbt

Mann erliegt schweren Verletzungen

+ © Luftbild: Stefan Rampfel Blick auf die Holzfirma an der Hannoverschen Straße in Göttingen. © Luftbild: Stefan Rampfel

An den Folgen eines Arbeitsunfalls ist am Donnerstagvormittag der Mitarbeiter einer großen Holzfirma an der Hannoverschen Straße in Göttingen gestorben. Der Man erlag seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.