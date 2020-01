Tödlicher Raubüberfall: Rumäne sitzt auf der Anklagebank

Ein brutaler Raubüberfall mit tödlichen Folgen bekommt jetzt ein gerichtliches Nachspiel.

Ein brutaler Raubüberfall mit tödlichen Folgen bekommt jetzt ein gerichtliches Nachspiel. Zwei zunächst unbekannte Täter hatten im September 2018 einen 87-jährigen Rentner in dessen Wohnung in Göttingen überfallen und ausgeraubt.

Rentner verstarb zehn Tage später

Der Rentner wurde dabei so schwer verletzt, dass er zehn Tage später in einem Krankenhaus an den Folgen verstarb. Jetzt muss sich ein Tatverdächtiger demnächst vor Gericht verantworten: Die Staatsanwaltschaft Göttingen hat einen 38-jährigen rumänischen Staatsangehörigen wegen gemeinschaftlich begangenen Raubes mit Todesfolge angeklagt.

Der 38-Jährige sei der Justiz bereits aus einem anderen Verfahren bekannt, teilte ein Sprecher mit. Er soll Mitglied eines Einbrecherquartetts sein, gegen das seit dem vergangenen Sommer ein Prozess vor dem Landgericht Göttingen läuft.

Tat ereignete sich September 2018

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 38-Jährigen vor, Anfang September 2018 gegen 13 Uhr mit einem unbekannten Mittäter an der Wohnungstür des 87-Jährigen im ersten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses im Narzissenweg geklingelt zu haben.

Der Angeschuldigte habe sich dann als Verkäufer eines Straßenmagazins ausgegeben, worauf ihm der Rentner Zutritt zur Wohnung gewährt habe. Dort soll der Tatverdächtige dem 87-Jährigen eine Decke über den Kopf gestülpt und diesen gefesselt haben.

Anschließend soll er gemeinsam mit dem bislang unbekannt gebliebenen Mittäter Schränke und sonstige Behältnisse durchsucht und dabei unter anderem die Geldbörse mit der ec-Karte des Opfers sowie Münzen und Uhren an sich genommen haben. Danach verließen sie die Wohnung.

Der 87-Jährige erlitt bei dem Überfall unter anderem eine Fraktur des linken Armes sowie zahlreiche Hämatome. Er wurde in ein Göttinger Krankenhaus gebracht, wo er anderthalb Wochen später verstarb. Eine rechtsmedizinische Untersuchung habe ergeben, dass es einen kausalen Zusammenhang zu dem Tatgeschehen gebe, teilte die Polizei damals mit.

Zehnköpfige Ermittlungseinheit

Die Polizei hatte nach dem tödlichen Raubüberfall eine zehnköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet. Der 38-Jährige ist einer von vier Angeklagten, die sich seit Juli 2019 wegen zahlreicher Wohnungseinbrüche und Fahrraddiebstähle in einem Prozess vor dem Landgericht Göttingen verantworten müssen.