Tour d’Energie: Radfahrer haben einen Tag Vorfahrt

Von: Thomas Kopietz, Bernd Schlegel

Spektakulär: Der Zielsprint der ambitionierten Fahrer ist für die Zuschauer an der Bürgerstraße stets ein Ereignis. Befjubelt werden aber nicht nur die Schnellsten. (Archivoto) © Hubert Jelinek

Die Veranstalter rechnen zur Tour d’Energie am Sonntag (23.04.2023) mit einer Rekordbeteiligung von Hobby-Radsportlern. Es gibt Verkehrsbehinderungen.

Göttingen – Es ist das größte Radsport-Ereignis der Region und eines „der“ Top-Jedermann-Rennen in Deutschland: Bei der Tour d’Energie am Sonntag, 23. April, erwarten die Organisatoren in der Region Göttingen eine Rekordbeteiligung, etwa 3800 Radsportler – das wäre Rekord. Verkehrsteilnehmer, besonders Autofahrer, müssen wegen der Veranstaltung mit erheblichen Behinderungen rechnen.

Startunterlagen/Frühstück: Vorweg noch eine wichtige Information für angemeldete Starter und Spätentschlussene: Die Startausgaben werden am Samstag von 16 bis 19 Uhr im Jahnstadion (Sandweg) ausgegeben – nur gegen Vorlage der Anmeldebestätigung. Dann ist auch die letzte Möglichkeit für Nachmeldungen, aber nur wenn noch Startplätze frei sein sollten. Ummeldungen sind nicht mehr machbar. Startunterlagen werden auch noch am Sonntag von 7.30 bis 9.30 Uhr im Jahnstadion ausgegeben.

Das Frühstück ist von 7.30 Uhr im Felix-Klein-Gymnasium – der Weg entlang des Leinekanals ist nur wenige hundert Meter weit. Erster Start ist um 10.25 Uhr (45-Kilometer), die „Hunderter" gehen ab 10.50 Uhr auf die große Schleife.

Zielankunft: 45-Kilometer-Strecke zwischen 11.30 und 12.55 Uhr auf der östlichen Bürgerstraße. 100-Kilometer-Strecke ab etwa 13.15 Uhr.

Hier die wichtigsten Regelungen für den Verkehr und beim Thema Parken

. Parken in Göttingen: Parken in der Innenstadt ist weiter möglich.

Geismar Tor/Hiroshimaplatz in Göttingen: Ab 7 Uhr wird wegen des Aufbaus des Zielbereichs der Straßenraum der Bürgerstraße zwischen der Einmündung Wiesenstraße und dem Kreuzungsbereich Geismar Tor gesperrt. Der Verkehr von der Geismar Landstraße über den Hiroshimaplatz zur Kurzen-Geismar-Straße wird über den gesamten Zeitraum bis in den späten Nachmittag hinein aufrechterhalten. So kann auch das Parkhaus in der Hospitalstraße weiter angefahren werden. Über die Hospitalstraße/Gartenstraße/Angerstraße ist aus Richtung des Hiroshimaplatzes auch das Groner Tor zu erreichen.

Parkplatz am Wall/Volksbank in Göttingen: Ganztägig ist der Parkplatz am Wall vor der Volksbank für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Ebenfalls gilt ganztägig ein Halteverbot in der Gaußstraße und dem Walkemühlenweg in beide Fahrtrichtungen.

Ganztägig ist der Parkplatz am Wall vor der Volksbank für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Ebenfalls gilt ganztägig ein Halteverbot in der Gaußstraße und dem Walkemühlenweg in beide Fahrtrichtungen. Bereich Sandweg in Göttingen: Von 7 bis 13 Uhr gibt es eine Vollsperrung der Straße Sandweg zwischen der Einmündung Windausweg und Rosdorfer Weg. In dieser Zeit ist der Kiessee nicht erreichbar. Von der Sperrung ist auch der Verkehr zwischen Göttingen und dem westlichen Landkreis betroffen. Der Rosdorfer Weg ist darüber hinaus bis gegen 16 Uhr gesperrt. Der Kiessee ist dann nur aus Richtung Göttingen erreichbar.

Bereich Wiesenstraße und Rosdorfer Kreisel in Göttingen: Der Rosdorfer Kreisel und die Wiesenstraße werden ab 9.30 Uhr gesperrt. Der Verkehr kann hier aus Richtung Leineviertel/Tonkuhlenweg über die Weserstraße und dann Jhringstraße nach Norden ausweichen. Für den Bereich nördlich der Wiesenstraße ist eine Umleitung über die Fußgängerbrücke „Am Gailgraben" in Richtung Jhringstraße eingerichtet (bis maximal 2,8 Tonnen). Für den Bereich südlich der Wiesenstraße ist eine Umleitung über die Fußgängerbrücke „Böttinger Straße" in Richtung Lotzestraße eingerichtet – ebenfalls maximal 2,8 Tonnen.

Karte: Auf diesen Routen sind die Radfahrer beim 45- beziehungsweise 100-Kilometer-Rennens unterwegs. © privat/nh

Empfehlung für Fahrten durch Göttingen von der Oststadt in Richtung Weststadt: Die Altstadt im Norden (über Düsterer-Eichen-Weg) umfahren.

Empfehlungen für Fahrten durch Göttingen aus Richtung Süd-Westen und Norden: Aus dem Landkreis kommend über die Westumgehung und die Autobahn 7 fahren.

Aus dem Landkreis kommend über die Westumgehung und die Autobahn 7 fahren. Sperrungen in Rosdorf: Die Ortsdurchfahrt Rosdorf ist nicht betroffen. Der Sandweg über den Ascherberg-Kreisel, die Ortsumgehung Rosdorf (Flüthedamm) bis zum Wartberg-Kreisel ist von 10.15 Uhr bis 15.40 Uhr vollständig gesperrt. Die Zufahrt nach und von Rosdorf ist über Siekhöhenallee, Abzweig JVA und Siekweg (Rosdorfer Freibad) in Richtung Rosdorf immer möglich. Die Kinderstadt in Rosdorf ist über die vorgenannte Beschreibung erreichbar.

Sperrungen in den Bereichen Hann. Münden, Gimte und Hemeln: Von 11.30 Uhr bis 13.35 Uhr muss auf der B 80-Ortsdurchfahrt Hann. Münden (Steinweg, Blume, Göttinger Straße, Gimter Straße) und der L 561 von Hann. Münden über Gimte (Berliner Straße) nach Hemeln mit Sperrungen beziehungsweise starken Verkehrsbehinderungen gerechnet.

Von 11.30 Uhr bis 13.35 Uhr muss auf der B 80-Ortsdurchfahrt Hann. Münden (Steinweg, Blume, Göttinger Straße, Gimter Straße) und der L 561 von Hann. Münden über Gimte (Berliner Straße) nach Hemeln mit Sperrungen beziehungsweise starken Verkehrsbehinderungen gerechnet. Sonstige Sperrungen während des Rennens: Auf der Autobahn 38 wird die Anschlussstelle Dramfeld in Richtung Leipzig zwischen 11 und 15 Uhr gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Anschlussstelle Deiderode zu benutzen, außer im Zeitraum von 10.45 bis 11.45 Uhr. Ein Abfahren ist in dieser Zeit zwar möglich, der Verkehr wird jedoch am Übergang auf die angrenzenden Straßen in diesem Zeitraum geblockt.

Weitere Informationen gibt es hier. (Bernd Schlegel/Thomas Kopietz)