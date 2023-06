Traditioneller Besenmarkt

Teilen

Beim Besenmarkt zu Fronleichnam können Besucherinnen und Besucher der Göttinger Innenstadt in den Seitenstraßen Mode und mehr zu kleinen Preisen entdecken. © Pro-City GmbH

An Fronleichnam, Donnerstag, 8. Juni, bieten sich den Besuchern der Göttinger Innenstadt zahlreiche Schnäppchen-Möglichkeiten in den beliebten Seitenstraßen. Jedes Jahr an Fronleichnam kehren Boutiquen und andere Geschäfte ihre Lager aus zum traditionellen Besenmarkt – Shoppingvergnügen ist hier vorprogrammiert.

Der teilnehmende Einzelhandel stellt an Verkaufsständen oder in Pavillons vor den Läden Sonderangebote aus: Damen- und Herrenmode, Accessoires, Schmuck, Taschen, Stoffe und vieles mehr warten nur darauf entdeckt zu werden. Manche Restposten, auch hochwertige Stücke, wechseln zu kleinsten Preisen den Besitzer. Vor allem Besucher aus Hessen, Nordrhein-Westfalen und einigen Landkreisen Thüringens, in denen Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag ist, nutzen gern die Gelegenheit, zum Shoppen in die Göttinger Innenstadt zu kommen – und die Göttinger Geschäfte freuen sich auf sie.

Modedesignerin Friederike Lohrengel und die Boutique Pieper’s präsentieren in der Burgstraße und Theaterstraße gemeinsam Highlights und Sonderangebote aus ihrem Sortiment. Ausgewählte Damenmode zu Sonderpreisen finden sich auch in der Barfüßerstraße bei der Boutique Elisa. Das Modegeschäft Woggon begrüßt Besucher zum eigenen Schnäppchenmarkt auf den Wilhelmsplatz. Der Streetwear-Shop Big Lebowski lädt auf seine Aktionsfläche in der Düsteren Straße ein. Im Handarbeitsgeschäft Lieblingsfaden gibt es Restposten hochwertiger Stoffe und jeder Kunde erhält ein gelasertes Wunsch-Label. Eine Übersicht der teilnehmenden Geschäfte mit Karte gibt es auf »einkaufen-in-goettingen.de

Unsere Angebote Fotostrecke ansehen

Wer zum Shopping in die Innenstadt fährt, sollte auf die teilnehmenden Geschäfte der Parkmark-Aktion achten. Die Parkmark ist ein Service, den die Göttinger Innenstadtakteure, Parkhausbetreiber und die Göttinger Verkehrsbetriebe gemeinsam ermöglichen. Die Parkmark wird in allen teilnehmenden Geschäften der Göttinger Innenstadt ab einem bestimmten Einkaufswert an Kunden herausgegeben. Diesen ermöglicht die Parkmark ein vergünstigtes Parken sowie den Erwerb von Viererkarten der Göttinger Verkehrsbetriebe und vereinfacht so den Besuch der Innenstadt.

Direkt an der A7 gelegen bietet sich die Anreise nach Göttingen mit dem eigenen Auto an. In der Innenstadt und rundherum gibt es zahlreiche Parkmöglichkeiten. In Parkhäusern, auf Sammelparkplätzen oder entlang vieler Straßenzüge finden sich wochentags insgesamt bis zu 4300 Parkplätze und an den Wochenenden zusätzlich bis zu 1200 Parkplätze. Wer lieber etwas außerhalb parkt, beispielsweise kostenlos auf dem Göttinger Schützenplatz, kommt entspannt per Stadtbus in kurzem Takt direkt bis an den Rand der Fußgängerzone. ypw