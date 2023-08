Tragischer Badeunfall: Dreiährige fällt ohne Schwimmflügel ins Nichtschwimmerbecken

Von: Thomas Kopietz, Melanie Zimmermann

Teilen

Tragischer Badeunfall im Hattorfer Freibad: Ein dreijähriges Mädchen kam mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Göttingen. © DRF/nh

In einem Freibad im Kreis Göttingen ist ein dreijähriges Mädchen ohne Schwimmflügel ins Nichtschwimmerbecken gefallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Hattorf - Tragischer Badeunfall in einem Freibad im Kreis Göttingen: In Hattorf fiel ein dreijähriges Kind gegen 17.15 Uhr ohne Schwimmhilfe in das Nichtschwimmerbecken. Der Zustand des Mädchens ist laut Polizei lebensbedrohlich, der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Bei einem Besuch des Hattorfer Freibades am Sonntag (27. August), ist ein drei Jahre altes Mädchen aus bislang ungeklärter Ursache ohne jegliche Schwimmhilfe ins Nichtschwimmerbecken gefallen. Wie es, trotz Anwesenheit der Eltern, zu dem Vorfall kommen konnte, wird derzeit ermittelt.

Nach Badeunfall im Hattorfer Freibad: Dreijährige in lebensbedrohlichem Zustand

Wie die Polizei Göttingen mitteilt, schluckte das kleine Mädchen dabei viel Wasser und verlor im Anschluss das Bewusstsein. Der ersthelfende Bademeister zog das Kind umgehend aus dem Wasser und reanimierte die Dreijährige bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Das Mädchen wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Göttinger Uniklinik geflogen. Sie befindet sich nach Angaben der Polizei weiterhin in einem kritischen Zustand.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterode unter Telefon 05522- 5080 zu melden. (Melanie Zimmermann)

Bis Ende Juli 18 Tote bei Badeunfällen in Niedersachsen

In Niedersachsen waren in diesem Jahr bis zum 25. Juli bereits 18 Menschen bei Badeunfällen gestorben. In Norddeutschland mit den Bundesländern Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern waren es bis zu diesem Zeitpunkt 25, wie die DLRG mitteilte.

Tödliche Badeunfälle: Meist sind Männer betroffen

Die DLRG zählte in Schleswig-Holstein 9, in Mecklenburg-Vorpommern 7 und in Niedersachsen 18 Badetote bis zum Stichtag 25. Juli. In Hamburg waren es 9. Laut DLRG kommen dabei meist Männer ums Leben, sie würden sich eher überschätzen und glauben, sie könnten mehr oder besser schwimmen als es tatsächlich der Fall ist.

Tödliche Badeunfälle in Freibädern sind selten

90 Prozent der Badeunfälle ereigneten sich im Binnenland, also an Seen und Flüssen. Neun Menschen sind in diesem Jahr in der Nord- und Ostsee ums Leben gekommen, vier mehr als im Vorjahr. Tödliche Badeunfälle, wie jetzt in Hattorf im Landkreis Göttingen, sind in Schwimmbädern sehr selten. (Thomas Kopietz)

Ein junger Mann aus Göttingen wurde vor wenigen Tagen von maskierten, unbekannten Tätern verprügelt und ausgeraubt. Die Polizei Göttingen sucht nun Zeugen.