Tragt keinen Pelz: Aktivistinnen vom Deutschen Tierschutzbüro im Gespräch mit Göttingern

Mit einer öffentlichen Aktion machten Aktivistinnen des Deutschen Tierschutzbüros in der Göttinger Innenstadt auf die brutale Realität hinter Pelzbesatz an Winterkleidung aufmerksam. Sie fischten Passanten mit Pelzkragen aus der Menge und konfrontierten sie mit der Herkunft ihrer Kleidung.

Mit ihrer dunkelblauen Kleidung, den strengen Kapuzen und dem schwarzen Werkzeuggürtel sehen sie tatsächlich fast aus wie die Polizei. Doch die „Pelz-Ermittlerinnen“ vom Deutschen Tierschutzbüro suchen nicht nach Kriminellen oder Unruhestiftern. Sie halten Ausschau nach Winterkleidung mit Fellbesatz.

Julia Weibel und Simone Sommerfeld sprachen am Montag Passanten in der Göttinger Innenstadt auf Pelz an Mützen, Schals und Mänteln an – selbst wenn er künstlich war. Denn auch wer etwas trägt, das nur nach Pelz aussieht, bestätige so einen Modetrend, der auf Tierleid basiere, sagt Sommerfeld.

Woher kommt der Pelz an meiner Jacke?

100 Millionen Tiere wie Füchse, Kaninchen und Marder werden nach Informationen des Deutschen Tierschutzbüros jährlich getötet. Demnach werden die Tiere in kleinen Käfigen gehalten und im Alter von wenigen Monaten gehäutet – viele bei lebendigem Leib oder nur halb durch einen Stromschlag betäubt. Der Rest des Tiers findet keine Verwendung.

„Für 30 Euro kann man schon einen Echtpelz kaufen“, sagt Weibel. Auch wenn man sich dessen gar nicht bewusst ist. Paradoxerweise sei Kunstpelz sogar manchmal teurer als Echtpelz. „So funktioniert die Industrie.“ Mit der Wintermode steige jedes Jahr die Nachfrage.

Bei einem einstündigen Besuch sprechen Weibel und Sommerfeld rund 100 Menschen an. Manche Passanten reagierten uneinsichtig, sagt Weibel. „Dazu stehe ich“ oder „Das gönne ich mir“ sind keine unüblichen Reaktionen für die Aktivistinnen.

+ Julia Weibel und Simone Sommerfeld vom Deutschen Tierschutzbüro sprechen als Pelz-Polizei mit Passanten in der Göttinger Innenstadt. © Kim Henneking

Bei ihrem Besuch in Göttingen konnten sie Rita Ernst aus Lenglern überzeugen, ihren Kunst-Pelzbesatz vom Mantel abzunehmen. Die Passantin hat es sich schon früher zur Aufgabe gemacht, Echtpelz-Träger anzusprechen. „Ich habe ihnen auf die Schulter getippt und gesagt: Ihr Pelz blutet“, erzählt sie. Die Mündenerin Martina Füllgrabe kam direkt auf die Tierschützerinnen zu. „Das ist der Beitrag, den wir alle leisten können“, sagte die Erzieherin begeistert.

So unterscheidet sich Echt-Pelz von Kunst-Haar

Pelzbesatz sollte durch den Hinweis „enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs“ gekennzeichnet sein. Doch dieser Satz sagt nichts über die Haltungsbedingungen der Tiere aus. Und Weibel und Sommerfeld haben einen Schal dabei, der trotz Kennzeichnung für „100 Prozent Akryl“, deutlich als Echtpelz zu erkennen ist.

Die hauptberuflichen Tierschützerinnen erklären, an welchen drei Hinweisen man echten und falschen Pelz unterscheiden kann. Pustet man das Fell an, wird unter echten Haaren eine weiche, kräuselige Unterwolle sichtbar. Kunstpelz-Fasern sind starrer im Wind und kleben eher zusammen. Unter echtem Pelz sieht man zudem die Lederhaut des Tieres, unter falschem Pelz eine Textilschicht, an der die Kunstfasern befestigt sind. Man kann auch einzelne Haare anzünden und einen Geruchstest machen: Echtes Tierhaar riecht nach Horn, künstliche Fasern nach Plastik.

Die Aktivistinnen reisen seit Dezember durch Deutschland um für Pelzprodukte zu sensibilisieren. Als überzeugte Tierschützerinnen leben sie vegan. Beide sind überzeugt: „Der Verzicht auf alle tierischen Produkte ist die einzige Möglichkeit Tierleid zu vermeiden.“