Trauer um erschossenen Wallach „Fresco“ in Göttingen

Belohnung ist ausgesetzt

+ © privat/nh Wallach „Fresco“ wurde auf der Koppel erschossen: Der 16-jährige Fuchs war menschenbezogen und ließ sich gerne streicheln. Claudia Osan vermutet, dass ihm das zum Verhängnis geworden sein könnte. © privat/nh

Auf der Koppel bei Göttingen wird ein Wallach erschossen. Jetzt steht eine Belohnung zur Ergreifung der Täter bereit.

Roringen – Für Claudia Osan war der Sonntag vor einer Woche dramatisch. Die Pferdeliebhaberin fand ihren Wallach „Fresco“ tot auf der Koppel 200 Meter vom Ortsrand von Roringen bei Göttingen entfernt.

Es stellte sich heraus: Das Tier war erschossen worden.

„Fresco“ wurde 16 Jahre alt

„Fresco“ wurde 16 Jahre alt und war eine Eigenzucht von Claudia Osan. Seine Mutter Babsi (28), ein deutsches Reitpony, kaufte Osan im Alter von zwei Jahre. Frecos Vater ist ein Quarter Horse. Der Fuchs war nach Angaben der 56-Jährigen ein ganz liebes Pferd, das Besucher der Koppel gern hatte.

„Er war total menschenbezogen, ließ sich gerne streicheln und füttern. Vielleicht wurde ihm das zum Verhängnis“, sagt Osan.

„Fresco“ bedeutet „Frechdachs“

„Fresco“ bedeutet übrigens „Frechdachs“. „Und das war er auch“, erinnert sich Osan an ihren Wallach.

Von der aktuellen Entwicklung sind Claudia Osan und ihre Familie geschockt. Sie will jetzt überlegen, wie es mit den übrigen drei Tieren weitergeht. „Wir haben die Koppel bei Roringen jetzt seit 15 Jahren und nie war etwas. Wir haben dort auch unser Winterquartier.“ Deshalb hofft Claudia Osan nun eine Lösung für Pony Babsi (28), die Mutter von „Fresco“, Pony Nelly (28) und Pferd Felix (32) zu finden. Sie sind bereits an einem anderen Ort untergebracht.

+ Die drei verbliebenen Pferde von Claudia Osan sind jetzt auf einer Weide an einem anderen Ort untergebracht. Die Halterin kümmert sich liebevoll (von links) um Pferd Felix (32), Pony Nelly (28) und um Pony Babsi (28), die Mutter des erschossenen „Fresco“. © Bernd Schlegel

Claudia Osan erinnert sich genau an die Geschehnisse: „Ich war einen Tag vorher noch bei ,Fresco’ auf der Weide. Da war er noch putzmunter und gesund“, sagt die Göttingerin. „Ich habe sofort gehen, dass er tot. Er lebte gemeinsam mit seiner Mutter Babsi auf der Koppel. Normalerweise sind sie immer zusammen, aber Babsi stand allein im Unterstand und trauerte.“

Wallach lag auf der Seite

Der Wallach lag auf der Seite, berichtet die 56-Jährige, streckte aber die Beine von sich. „Da habe ich mir schon gedacht, dass da etwas nicht stimmt.“

Nach dem Fund ihres geliebten Tieres fuhr sie wegen des großes Schocks erst einmal nach Hause. Am Nachmittag ging es zurück auf die Koppel, um „Fresco“ mit einer Plane abzudecken. „Dabei sah meine Freundin, dass eine große Blutlache neben ihm war. Daraufhin informierten wir die Polizei.“

Die Polizei kam, machte Fotos und nahm den Fall auf, riet aber gleichzeitig dazu, das Veterinäramt einzuschalten. Das kam dann einen Tag später ins Spiel. Bei dem Ortstermin kam die schreckliche Wahrheit ans Licht. „Wir haben ihn mit schweren vereinten Kräften umgedreht. Das war gar nicht leicht, weil er etwa 500 Kilogramm wog“, sagt Osan.

Wunde wurde sichtbar

Dabei wurde dann die Wunde auf der linken Halsseite sichtbar. „Das war ein richtiges Loch in der Schlagader. Das Pferd ist dadurch grausam verblutet“, weiß die Besitzerin.

Das Veterinäramt schaltete deshalb erneut die Polizei ein. Ein Beamter vermutete sofort, dass es sich um eine Schusswunde handeln könnte. Das bestätigte sich schließlich bei der Oduktion des Tieres in der Tiermedizinischen Hochschule in Hannover. „Mich rief dann später die Veterinärmedizinerin an, die dann mitteilte, das ,Fresco’ an einer Schussverletzung starb.“ Die Fragmente des Projektils würden nun untersucht. Deshalb hofft sie, dass die Ermittlungen etwas ergeben.

Tierschutzorganisation setzt Belohnung aus

Unterdessen hat sich die Tierschutzorganisation Peta in dem Fall zu Wort gemeldet. Der Verein setzt eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung und Verurteilung des Täters führen. „Es ist erschreckend, wie häufig Pferde von Menschen auf grausame Art verletzt oder getötet werden. Das Pferd ist nach der Verletzung offenbar qualvoll verblutet – wir haben es in solchen Fällen mit grausamen Personen zu tun“, sagt Monic Moll, Fachreferentin bei Peta. Die Organisation fordert ein Register, in dem Anschläge auf Pferde und bereits überführte Personen von Tierquälerei-Fällen erfasst werden. So könnten mögliche Tatzusammenhänge aufgezeigt sowie Profile potenzieller Täterinnen und Tätern erstellt werden. Bei der Polizei gehen die Ermittlungen in diesem Fall weiter. Hinweise erbitten die Beamten weiterhin unter Tel. 0551/491-2115. (Bernd Schlegel)