Trauer um Göttinger Theologie-Professor Christian Polke

Von: Bernd Schlegel

Die Universität trauert um Prof. Christian Polke. © Christoph Mischke/Universität Göttingen/nh

Die Universität und die Landeskirche trauern um einen Göttinger Theologen. Prof. Christian Polke starb in dieser Woche.

Göttingen – Der Göttinger Theologieprofessor Christian Polke, ist tot. Er war am Dienstag „überraschend verstorben“, wie die Theologische Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen auf ihrer Homepage am Mittwoch mitteilte.

„Wir sind fassungslos, bestürzt und in tiefer Trauer“, heißt es dort.

Seit 2016 Professor für Ethik

Der 1980 in München geborene Polke wirkte von 2016 an als Professor für Ethik im Rahmen der Systematischen Theologie an der Theologischen Fakultät. Er war zugleich eng mit der hannoverschen Landeskirche verbunden.

So gehörte er neben Landesbischof Ralf Meister zu den Gründungsmitgliedern der Initiative Niedersächsischer Ethikrat, die zwischen Juni 2020 und Oktober 2022 aus ethischer Perspektive Fragen und Probleme der Covid-19-Pandemie für Menschen in Niedersachsen aufzeigte und Strategien und Lösungsvorschläge erarbeitete.

Wir verlieren mit Christian Polke nicht nur einen profunden Sozialethiker, der mutig grenzüberschreitend dachte, sondern auch einen Menschen, der weitsichtig in interkultureller Vernetzung der Religionen die Zukunft der Kirche sah.

„Wir verlieren mit Christian Polke nicht nur einen profunden Sozialethiker, der mutig grenzüberschreitend dachte, sondern auch einen Menschen, der weitsichtig in interkultureller Vernetzung der Religionen die Zukunft der Kirche sah“, sagte Landesbischof Meister am Mittwoch in Hannover. „Er war ein unglaublich anregender und ideenreicher Mensch. Sein für uns alle unerwarteter Tod erschüttert uns sehr. Unsere Gedanken und Gebete sind bei allen, die ihm nahestanden.“

Gedenkgottesdienst am Donnerstag

Die Theologische Fakultät der Universität Göttingen organisiert als erste Reaktion auf den plötzlichen Tod einen spontanen Gedenkgottesdienst für Christian Polke. Er soll den Angaben zufolge am Donnerstag, 27. April, um 11 Uhr in der Göttinger Nicolaikirche stattfinden und allen offenstehen, die sich dem verstorbenen Professor verbunden fühlen. (Bernd Schlegel, mit epd)