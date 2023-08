Trauer um Göttinger Unternehmer Wolfgang Tonollo sen.

Von: Bernd Schlegel

Starb im Alter von 99 Jahren: Wolfgang Tonollo sen. © privat/nh

Er war als Presse-Grossist über die Grenzen Göttingens hinaus bekannt. Kurz vor seinem 100. Geburtstag starb der Göttinger Presseunternehmer.

Göttingen – Er belieferte mit seinem Unternehmen Hunderte Kunden in der Region mit druckfrischen Zeitungen und Zeitschriften. Die Firma, die seit den 1990er-Jahren ihren Sitz an der Knochenmühle bei Herberhausen an der Bundesstraße 27 hat, übernahm sein Sohn.

Jahrzehntelanges Engagement in Göttingen

Wolfgang Tonollo sen. engagierte sich über viele Jahrzehnte hinweg aktiv für seine Heimat – und zwar im Göttinger Verschönerungsverein. Nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft erfuhr Tonollo durch Kontakte zum Rechtsanwalt Eckels mehr über die Aktivitäten des Vereins und wurde 1948 Mitglied.

Fühlte sich dem Verschönerungsverein besonders verbunden

Der Verschönerungsverein wollte Tonollo zu dessen 100. Geburtstag für 75-jährige Mitgliedschaft ehren. Inge Hesse, Vorsitzende des Verschönerungsvereins, schreibt in Erinnerung an Wolfgang Tonollo sen.: „Auch wenn er in den letzten Jahren an den Veranstaltungen des Vereins nicht mehr aktiv teilnehmen konnte, ließ er sich noch regelmäßig über der Vereinsaktivitäten berichten und fühlte sich dem Göttinger Verschönerungsverein “ besonders verbunden.“ Deshalb verliert der Verein „ein allseits geschätztes Mitglied“, so Hesse. (Bernd Schlegel)