Oppermann führt Kind und Rossmann in den Uni-Knast und das BG-Leistungszentrum

Promi-Trio in Göttingen: Thomas Oppermann (Mitte) lud ein, Martin Kind (links) und Dirk Rossmann kamen. Der Göttinger führte die Hannoveraner natürlich auch zu einem kleinen-großen Mann der Stadt, Georg-Christoph Lichtenberg und dessen Statue am Alten Rathaus. Foto:

Göttingen - Bei Ex-Kanzler-Schröders Geburtstag hatte Thomas Oppermann die Hannoveraner Groß-Unternehmer Martin Kind und Dirk Rossmann nach Göttingen eingeladen. Freitag kamen sie zu Besuch.

Sie trafen sich dort, wo man sich in Göttingen gerne trifft: Am Nabel unter der Skulptur „Der Tanz“: Thomas Oppermann, Martin Kind und Dirk Rossmann. Der Göttinger Bundestagsabgeordnete und -vizepräsident hatte die beiden Hannveraner Großunternehmer eingeladen, um ihnen bei einem Rundgang die Göttinger Innenstadt zu zeigen und für den Standort zu werben. An diesem sind Filialen der Unternehmen Kind-Hörgeräte und Rossmann-Drogeriemärkte längst vertreten. Logisch, dass auch diese Stationen des Rundgangs waren.

Kind-Niederlassung

Zunächst ging es in die noch junge Niederlassung von Kind, die in Kooperation mit Optik Bajohr im ehemaligen „Deuerlich-Haus“, gleich neben dem Nabel, seit 2018 betrieben wird.

Entstanden war die Einladung Oppermanns an Kind und Rossmann bei der Geburtstagsfeier von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder. „Dirk Rossmann habe ich mehrfach in TV-Talkshows getroffen, wir kannten uns.“ Mit Martin Kind bestanden Kontakte bei Hannover-96-Spielen.

Besuch bei der Uni-Präsidentin

Zurück zum Nabel: Dann führte Oppermann die leger gekleideten wie locker auftretenden Unternehmer durch die Theaterstraße zum Uni-Sitz am Wilhelmsplatz. Dort schauten die Gäste, geführt von Uni-Präsidentin Ulrike Beisiegel, in die prunkvolle Uni-Aula und den Karzer, das historische Gefängnis der Uni, wo ungezogene Studenten landeten. Eine Geschichte, „die Kind und Rossmann beeindruckt und amüsiert hat“, wie Thomas Oppermann schildert.

Kleiner-großer Göttinger

An der Statue eines kleinen, großen Göttingers – Georg Christoph Lichtenberg – wurde ein Erinnerungsfoto geschossen. Natürlich wollte auch Dirk Rossmann das tun, was er gerne tut, seinen Filialen und Mitarbeitern dort einen Besuch abstatten, was er denn auch tat – und mit Freude zur Kenntnis nahm, dass die schließende Filiale am Kornmarkt fast leer gekauft und die öffnende an der Groner Straße vorbereitet für den Eröffnungsbesucheransturm war. Der Politiker war beeindruckt, „wie schnell Chef Rossmann ein herzliches Verhältnis zu seinen Angestellten entwickelte“.

Schließlich gab es noch eine Stärkung im Traditionscafé „Cron & Lanz“. „Die Rechnung hat Dirk Rossmann übernommen“, berichtet Oppermann, der die sportlich interessierten Gäste dann noch ins schmucke BG-Leistungszentrum führte.

Göttinger Basketball

„Ich wollte einmal zeigen, wie man mit einem 3-Millionen-Etat die Bundesliga halten kann“, scherzte Oppermann in Richtung der beiden 96-Mäzene. Eine neue Sponsor-Kooperation mit den von Göttingen beeindruckten Kind und Rossmann kam dabei aber –noch – nicht heraus. „Schade“, sagt Oppermann, denn mit wenig Geld könnte man hier viel bewegen“, auch in Richtung Europacup-Wettbewerbe. (tko)