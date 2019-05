Trickdiebstahl in Göttingen: 500 Euro Bargeld sind jetzt weg

Göttingen – Erneut haben Trickdiebe in Göttingen zugeschlagen: Diesmal entwendeten sie bei einer 87-jährigen Seniorin im Stadtteil Grone 500 Euro Bargeld.

Ein Unbekannter hatte nach Angaben der Göttinger Polizei am Montag gegen 10 Uhr bei der Seniorin an der Martin-Luther-Straße geklingelt. Der mutmaßliche Täter fragte nach einem Zettel, um eine Nachricht für einen Nachbarn zu hinterlassen, den er angeblich nicht angetroffen hatte.

Die hilfsbereite Frau ließ den unbekannten Mann daraufhin in ihre Wohnung und ging sich mit ihm in die Küche. Dort verwickelte der Unbekannte das Opfer in ein Gespräch. Vermutlich betrat in diesem Moment eine zweite unbekannte Person durch die geöffnete Tür die Wohnung, um aus einem Wohnzimmerschrank das Geld zu stehlen und wieder unerkannt die Wohnung zu verlassen. Als die Seniorin einige Zeit später ein geöffnetes Schmuckkästchen in ihrem Schlafzimmer entdeckte, wurde sie misstrauisch und schaute genauer nach. Dabei entdecke sie den Diebstahl des Bargeldes.

Die 87-Jährige beschreibt den Täter, der ein gepflegtes Erscheinungsbild hat, wie folgt: Er ist 45 bis 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Figur sowie dunkelblondes Haar. Der Täter war mit Anzug und Hemd bekleidet. Außerdem sprach er hochdeutsch ohne Akzent.

Die Polizei bittet Zeugen, die die beiden Trickdiebe am Montagmorgen auf der Martin-Luther-Straße beobachtet haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, sich unter Tel. 0551/491-2115 zu melden.

Tipps, wie man sich gegen die Trickdiebstähle in der eigenen Wohnung schützt, gibt es hier.