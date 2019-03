Trinkwasserhilfe aus Göttingen: Die THW-Anlage in Mosambik läuft

Das ist Unterstützung aus Göttingen, die direkt bei den Menschen im Katastrophengebiet in Mosambik ankommt: Seit Mittwoch produziert Jens-Olaf Knapp mit seinem Team vom Technischen Hilfswerk (THW) pro Stunde 5000 Liter Trinkwasser.

Damit können etwa 12 000 Betroffene in Nhangau mit Wasser nach dem Standard der Weltgesundheitsorgansation versorgt werden. Der Einsatzort liegt der Stadt Beira, die besonders hart vom Zyklon „Idai“ getroffen wurde. In dem Ort wurde ein Schachtbrunnen durch die Naturkatastrophe zerstört.

Unterdessen analysiert ein Laborant der „Schnell-Einsatz-Einheit Wasser Ausland“ des THW die Proben aus der ersten Trinkwasseraufbereitungsanlage, die zurzeit eingesetzt wird. Sobald die Laborergebnisse vorliegen und diese durch die lokalen Behörden freigegeben sind, kann das Einsatzteam in Nhangau mit der Verteilung des Trinkwassers beginnen. Als provisorisches Labor dient ein Raum einer Schule. Dort wurde auch die örtliche Einsatzbasis eingerichtet.

+ Die Anlage läuft: Pro Stunde werden vom THW in Mosambik etwa 5000 Liter Trinkwasser aufbereitet. © THW/nh

Der Göttinger Jens-Olaf Knapp steht an der Spitze eines 13-köpfigen Spezialistenteams des THW. Insgesamt zwölf Tonnen Ausstattung, darunter zwei Trinkwasseraufbereitungsanlagen, Wasserlabore sowie Material für die Instandsetzung von Brunnen und die Reparatur beschädigter Wasserleitungen, wurden am Wochenende in das afrikanische Land geflogen. Finanziert wird der Einsatz vom Auswärtigen Amt.

Die Kosten für den Transport von Material und des benötigen Personals werden zu 75 Prozent von der Europäischen Union kofinanziert. Das THW ist die ehrenamtliche Einsatzorganisation der Bundesrepublik mit bundesweit knapp 80 000 Freiwilligen.

Weitere Infos: www.thw-goettingen.de