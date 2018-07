Trotz erhöhter Brandgefahr: Mann verbrennt Strauchschnitt in Duderstadt

Duderstadt. Ein 42-jähriger Mann hat trotz der Trockenheit in einer Duderstädter Kleingartenkolonie Bauschutt und Strauchschnitt angezündet. Jetzt wird gegen den Mann ermittelt.

Das Polizeikommissariat Duderstadt hat nun ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann wegen des Verdachts des fahrlässigen Herbeiführens einer Brandgefahr eingeleitet.

Wie die Polizei mitteilt, befand sich die etwa drei mal vier Meter große Feuerstelle in unmittelbarer Nähe zum Stadtwall. Die Freiwillige Feuerwehr Duderstadt rückte zum Ablöschen mit 21 Einsatzkräften an. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Nach dem Strafgesetzbuch wird für das Herbeiführen einer Brandgefahr mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

Gemäß des Strafgesetzbuches fällt darunter:

• Wer fremde Anlagen, wie Felder oder Wälder, auf denen leicht entzündliche Erzeugnisse der Landwirtschaft lagern, durch Rauchen, durch offenes Feuer, durch Wegwerfen brennender oder glimmender Gegenstände oder in sonstiger Weise in Brandgefahr bringt, wird mit einer Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe bestraft.

• Ebenso wird bestraft, wer die oben genannten Anlagen in Brandgefahr bringt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet.