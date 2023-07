Die TU Clausthal bekommt erstmals eine Präsidentin

Von: Thomas Kopietz

Blumen-Glückwunsch: Dr. Sylvia Schattauer (rechts) bekommt nach ihrer Wahl im Senat Blumen von Prof. Heike Schenk-Mathes, der geschäftsführenden Präsidentin der TU Clausthal. © TU Clausthal/nh

Senat der TU Clausthal wählt Dr. Sylvia Schattauer zur neuen Präsidentin. Nun wartet man auf Bestätigung des Ministeriums.

Clausthal-Zellerfeld/Göttingen – Die Elektrotechnikerin und Experimentalphysikerin Dr. Sylvia Schattauer soll die neue Präsidentin der Technischen Universität Clausthal werden. Sie wäre die erste Frau an der Spitze der Hochschule, die es bereits seit 248 Jahren gibt.

Die Stelle des Uni-Präsidenten ist an der TU seit dem 8. November vakant, nachdem Prof. Joachim Schachtner als Staatssekretär nach Hannover in der Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) gewechselt war. Seitdem leitete Prof. Heike Schenk-Mathes die Geschäfte.

TU Clausthal bekommt eine Präsidentin: Senat wählt Dr. Sylvia Schattauer

Der Senat der Hochschule und hat nun dem Niedersächsischen Ministerium Sylvia Schatthauer vorgeschlagen. Die Wahl erfolgte am Dienstag, 4. Juli, in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Hochschulrat und fiel einstimmig aus. Im Anschluss befürwortete der Hochschulrat das Votum ebenfalls einstimmig.

Das Ministerium wird nun über den Vorschlag entscheiden.

Die Ingenieurin Sylvia Schattauer kommt aus einer renommierten Forschungseinrichtung, der Fraunhofer Gesellschaft, wo sie kommissarische Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Windenergiesysteme (IWES) leitet, das etwa 500 Mitarbeitende an mehreren Standorten beschäftigt. Kernort ist Bremerhaven.

Vor der Sitzung hatte sich Sylvia Schattauer im Audimax der Clausthaler Uni in einer 75-minütigen Veranstaltung der Hochschulöffentlichkeit präsentiert. Sie beschrieb dabei TU Clausthal als „charmante, kleine Universität mit Persönlichkeit und internationalem Ruf in zauberhafter Umgebung“, die zudem viel Gestaltungsspielraum bietet.

Dabei sprach sie auch das Leitthema der TU Clausthal, die Circular Economy, an. Ziel ist es, zur Transformation von der Wegwerfgesellschaft zur nachhaltigen Kreislaufwirtschaft beizutragen. Dieses thematische Momentum müsse man nutzen, betonte die Wissenschaftsmanagerin.

Vom Anforderungsprofil passt Schattauer zur technischen Uni Clausthal. Sie ist seit Januar 2022 kommissarische Institutsleiterin des Fraunhofer IWES. Zuvor war sie stellvertretende Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen (IMWS). Schattauer hat Elektrotechnik mit Schwerpunkt Umwelttechnik/Regenerative Energien in Berlin studiert und an der Universität Potsdam in Experimentalphysik promoviert.

Als Postdoc arbeitete sie am Fraunhofer-Institut für angewandte Polymerforschung (IAP) in Potsdam, dann in der Entwicklung von Brennstoffzellensystemen bei einem Unternehmen in Berlin und als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Bundesanstalt für Materialforschung- und Prüfung.

Auch die Universität Göttingen hatte bereits eine Frau als Präsidentin. Prof. Ulrike Beisiegel führte die Georg-August-Universität von 2011 bis 2019 und war damit ebenfalls erste Frau an der Spitze der traditionsreichen und renommierten Göttinger Uni, die bereits im Jahr 1737 gegründet wurde und somit 286 Jahre alt ist. (Thomas Kopietz)