U16 von Göttingen 05 kämpft um die Niedersachsenliga

Zekas-Team droht der Abstieg

+ © Foto: zje Volle Pulle für den Klassenerhalt in der Niedersachsenliga: Stürmer Clouis Fon (am Ball, gegen Braunschweigs Marco Späth) muss mit seinen Team-Kollegen von Göttingen 05 noch mindestens zwei Plätze klettern. © Foto: zje

Göttingen. Bahn frei für den Endspurt in der Niedersachsenliga der B-Junioren. In den kommenden acht Partien wird sich entscheiden, ob die schwarz-gelben Talente der Jahrgänge 2001/02 den Klassenerhalt schaffen, oder ob die Göttinger B-Junioren in der kommenden Serie nur noch in der Landesliga antreten werden.