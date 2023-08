Über 80 Azubis starten bei Sartorius in Göttingen und Guxhagen ins Berufsleben

Teilen

Rund 2.800 Bewerbungen gingen in diesem Jahr ein: Der Bereich der Informatik und Softwareentwicklung war in Göttingen besonders gefragt. © Sartorius/nh

Der Life Science-Konzern Sartorius in Göttingen ist gefragt bei Azubis. Für dieses Ausbildungsjahr bewerben sich so viele junge Menschen wie noch nie.

Göttingen – Das Life Science-Unternehmen Sartorius ist offenbar eine beliebte Adresse für Ausbildungssuchende. Allein in diesem Jahr erhielt der Konzern 2.800 Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz. Zum 1. August starteten nun 87 junge Menschen ihre berufliche Laufbahn an den Standorten in Göttingen und Guxhagen – mehr als je zuvor.

Mit dem neuen Azubi-Jahrgang sind aktuell über 250 Auszubildende sowie dual Studierende in naturwissenschaftlichen, gewerblich-technischen und kaufmännischen Berufen sowie in der IT bei Sartorius beschäftigt.

Gut 2.800 Bewerbungen: Sartorius in Göttingen startet ins neue Ausbildungsjahr

Auch die große Anzahl an Bewerbungen – es waren etwa 600 mehr als noch im vergangenen Jahr – zeigt, dass junge Menschen in Sartorius offenbar einen guten Ort für den Einstieg ins Berufsleben sehen. Bis auf vier Stellen konnten alle Ausbildungsplätze besetzt werden.

Am beliebtesten war deutschlandweit und besonders in Göttingen die Ausbildung im Bereich der Informatik und Softwareentwicklung: Rund 800 junge Menschen bewarben sich auf die Stellen. In Guxhagen wollten 145 Bewerber die Ausbildung im Bereich Elektronik für Automatisierungstechnik beginnen.

„In diesem Jahr konnten wir so viele motivierte und talentierte junge Menschen für den Berufsstart bei Sartorius gewinnen wie nie zuvor. Die deutlich gestiegene Zahl an Bewerbungen unterstreicht unsere hohe Attraktivität als Arbeitgeber“, so Martina Pinno-Ciupka, Ausbildungsleiterin bei Sartorius.

Ausbildung bei Sartorius in Göttingen und Guxhagen: So viele Azubis wie noch nie

Ein internationales Umfeld, eine sinnstiftende Tätigkeit, gute Bezahlung und insbesondere vielfältige Entwicklungs- und Wachstumschancen seien ihrer Meinung nach wichtige Kriterien für die Nachwuchskräfte. „In den vergangenen Jahren konnten wir eine Übernahmequote von nahezu 100 Prozent erreichen.“

Der Göttinger Standort verfügt neben dem Kreativlabor mit 3D-Printer und Virtual-Reality-Equipment sowie den Ausbildungswerkstätten nun auch ein eigenes Labor für die naturwissenschaftlichen Ausbildungsberufe. Am Standort in Guxhagen wurde erst im Juli die neue Azubi-Werkstatt eingeweiht.

Ausbildungsjahr 2024: Sartorius plant Einführung eines neuen dualen Studiengangs

Für das Ausbildungsjahr 2024 können sich Interessierte schon jetzt für eine Ausbildung oder ein duales Studium bewerben. Der Konzern plant erneut rund 90 neue Ausbildungsstelllen zu schaffen.

Dieses Angebot soll 17 Berufe aus dem naturwissenschaftlichen, dem gewerblich-technischen und dem kaufmännischen Bereich sowie der IT umfassen. Außerdem soll ab 2024 auch der duale Studiengang zum Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieurwesen angeboten werden. (Laura Froböse)

Bewerbungen für alle Ausbildungen für das Jahr 2024 sind ab sofort online unter sartorius.com/ausbildung möglich.