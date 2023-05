Überfälle auf Frauen: Anklage fordert Haft für 69-Jährigen

Von: Heidi Niemann

Teilen

Der Eingang zum Landgericht Göttingen: Dort muss sich ein 69-Jähriger wegen sexuell motivierten Übergriffen verantworten. (Archivbild) © Bernd Schlegel

Der Prozess gegen einen 69-Jährigen aus Rosdorf ist auf der Zielgeraden. Ihm werden sexuell motivierte Übergriffe auf Frauen vorgeworfen.

Göttingen/Rosdorf – Ein 69-jähriger Mann aus Rosdorf im Landkreis Göttingen soll wegen zwei sexuell motivierter Übergriffe auf Frauen für drei Jahre und neun Monate in Haft. Das hat die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht Göttingen gefordert.

Der Angeklagte habe sich der sexuellen Nötigung in zwei Fällen schuldig gemacht, einmal in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und einmal in Tateinheit mit Körperverletzung. Die Nebenklage habe sich dem Antrag vollumfänglich angeschlossen, teilte eine Justizsprecherin mit.

Antrag der Verteidigung

Die Verteidigung habe auf eine Gesamtfreiheitsstrafe von 13 Monaten plädiert, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt werden sollte, verbunden mit der Auflage einer stationären Therapie.

Laut Anklage soll der 69-Jährige im Mai vergangenen Jahres gegen 1.30 Uhr auf einer Straße im Stadtteil Leineberg eine Frau überfallen haben. Er habe die Frau von hinten am Hals ergriffen, sie gewürgt und zu Boden gerissen. Erst als ihr Freund hinzukam, habe er von ihr abgelassen. Anschließend sei er geflüchtet.

Drei Monate später soll der Angeklagte im August 2022 die zweite Tat begangen haben. Opfer war eine Frau, die mit einem Kinderwagen an einer Ampelkreuzung an der Reinhäuser Landstraße stand und auf „Grün“ wartete. Der Angeklagte habe ihr plötzlich von hinten an die Shorts gefasst und dann mit den Fingernägeln die unbekleideten Oberschenkel blutig gekratzt.

Erfolgreicher DNA-Abgleich

Während sich die erste Tat zunächst nicht aufklären ließ, konnte die Polizei im zweiten Fall schon wenig später den 69-Jährigen als mutmaßlichen Täter stellen. Im Zuge der erkennungsdienstlichen Behandlung wurde diesem auch eine DNA-Probe entnommen. Der anschließende Abgleich mit der Datenbank ergab einen Treffer: Das Profil stimmte mit den sichergestellten DNA-Spuren des bis dahin unbekannten Täters überein, der drei Monate zuvor die Frau im Stadtteil Leineberg überfallen hatte. Das Gericht will sein Urteil in der nächsten Woche verkünden. (Heidi Niemann)