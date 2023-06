Überfall auf Joggerin am Kiessee in Göttingen bleibt ungeklärt

Von: Heidi Niemann

Teilen

Blick auf den Göttinger Kiessee: Dort kam zu dem Überfall auf die Joggerin. Der Fall bleibt ungeklärt. (Symbolbild) © Thomas Kopietz

Wer hat eine Joggerin am Göttinger Kiessee im Sommer 2022 überfallen? Diese Frage bleibt nach einem Prozess vor dem Landgericht Göttingen weiter ungeklärt.

Göttingen – Der Überfall auf eine Joggerin am Göttinger Kiessee bleibt zunächst unaufgeklärt. Das ist das Ergebnis eines zu Ende gegangenen Prozesses vor dem Landgericht Göttingen.

Seit Mitte Mai hatte sich dort ein 46-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz wegen versuchter Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.

Anklage der Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich beantragt, den an einer krankhaften seelischen Störung leidenden Mann dauerhaft in der Psychiatrie unterzubringen, da von ihm aufgrund seiner Erkrankung auch in Zukunft erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten seien. Das Gericht lehnte den Antrag auf Unterbringung ab. Man sei nicht zu der Überzeugung gelangt, dass der 46-Jährige der Täter gewesen sei, sagte der Vorsitzende Richter.

Zuvor hatten auch die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung dafür plädiert, den Antrag abzulehnen und den einstweiligen Unterbringungsbefehl wieder aufzuheben. Die Vertreterin der Nebenklage verwies darauf, dass die Tat schwer aufzuklären sei. Es gebe zwar einige Indizien für eine Täterschaft, doch dürfe niemand zu Unrecht beschuldigt werden.

Richter schenkt Nebenklägerin uneingeschränkt Glauben

Der Vorsitzende Richter Tobias Jakubetz betonte in seiner Urteilsbegründung, dass man der Nebenklägerin uneingeschränkt Glauben schenke. Diese habe sowohl gegenüber der Polizei als auch vor Gericht sehr differenziert und reflektiert ausgesagt. Vor knapp einem Jahr sei ihr etwas passiert, was „der Alptraum schlechthin für jede Frau“ sei. Als sie Anfang Juli gegen 23.00 Uhr am Kiessee joggte, kam plötzlich ein Mann aus einem Gebüsch auf sie zugerannt.

Er versuchte, sie zu Boden zu werfen, und schlug ihr mit einem Gegenstand aus Hartplastik auf den Kopf. Die 25-Jährige setzte sich vehement gegen den Angriff zur Wehr, bis er schließlich von ihr abließ.

Fahndung der Polizei

Die Polizei hatte damals bis spät in die Nacht nach dem flüchtigen Täter gefahndet, allerdings ohne Erfolg. Die Ermittler ließen nach den Angaben der 25-Jährigen ein Phantombild fertigen. Da der Täter eine Kopfbedeckung getragen hatte, fehlten darauf jedoch einige Merkmale wie Ohren und Haare.

Ergänzendes DNA-Gutachten

Bei einer Lichtbildvorlage der Polizei tippte die 25-Jährige auf den wegen diverser Delikte vorbestraften 46-Jährigen, schränkte dabei allerdings ein, dass sie sich nicht sicher sei. Der Verdacht erhärtete sich, als sich auf ihrem Oberteil DNA-Spuren fanden, die von dem 46-Jährigen stammen könnten. Dieses Indiz habe sich jedoch im Prozess zerschlagen, sagte Jakubetz. Ein ergänzendes DNA-Gutachten ergab, dass der 46-Jährige nicht der Urheber dieser Spuren ist. (Heidi Niemann)