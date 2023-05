Überlebende des Holocaust erzählen: Verzeihen ja, Vergessen nie

Von: Amir Selim

Er spricht, sie zeigt die Dokumente: Das Ehepaar Ivar (links) und Dagmar Buterfas-Frankenthal sind bei ihrem Besuch an der IGS Bovenden ein eingespieltes Team. © Amir Selim

Ein Ehepaar hat den Holocaust überlebt. Gemeinsam sind sie seit über 30 Jahren unterwegs und machen dabei auf Gefahren von rechten Gruppierungen aufmerksam.

Göttingen – Die Anschläge des NSU, in Halle, Hanau und auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke: Antisemitische und rassistische Gewalttaten hatten in den vergangenen Jahren Konjunktur. Ein Ehepaar, das sich vehement dagegen einsetzt, sind Dagmar und Ivar Buterfas-Frankenthal. Sie haben den Holocaust überlebt. Jetzt waren sie zu Gast in der IGS Bovenden.

„1579 Veranstaltungen sind es jetzt“, sagt Ivar Buterfas-Frankenthal über seinen Besuch in Südniedersachsen. Er und seine Frau sind schon seit 30 Jahren vor allem in Schulen und Universitäten unterwegs.

Aktuelle politische Lage

Die aktuelle politische Lage mache ihr Engagement umso notwendiger: „Es ist nicht fünf Minuten vor, sondern eine Minute nach Zwölf“, sagt der 90-Jährige besorgt vor 350 Teilnehmern in der Schulaula. Der Auftritt wird auch in den Klassen auf Bildschirmen überzeugen. Er sagt: „Es gibt leider immer noch Menschen, die so denken wie damals“. Damals, das ist die Zeit des Nationalsozialismus.

Ich bin Hamburger. Ich habe eine hanseatische Hartnäckigkeit.

Es ärgert ihn, „dass heute auf politischen Bänken Rechte sitzen – dagegen müssen wir uns zur Wehr setzen“, fordert er. Eine klare Anspielung auf die AfD. Mit ihnen lege er sich an, wenn er zu Besuch bei politischen Gremien sei. „Ich liefere mir Feuergefechte mit der AfD“, benutzt er die Sprache des Krieges.

Klare Ansage

Den Anwesenden in der IGS Bovenden macht er deshalb eine klare Ansage: „Versprechen Sie mir, diese Leute nicht zu wählen. Ist das klar?“ Die Forderung von AfD-Politikern nach einem Ende des Erinnerns weist er scharf zurück: „Schluss mit dem Schlussstrich!“

Für ihn sei durch die Rechten das Ansehen Deutschlands in Gefahr, 75 Jahre nach dem „wir befreit wurden. Mir wird Angst und Bange.“ Heute habe das Land nämlich einen positiven Ruf. Von Menschen aus dem Ausland höre er etwa, dass Deutschland ein wunderschönes Land sei.

Erst 1964 einen deutschen Pass

Ein Land, dem er, nach seiner Ausbürgerung als Kind, lange nicht angehören durfte. Erst 1964 habe er den deutschen Pass erhalten, vom selben Beamten, der ihn ausbürgerte. „Ich bin jeden Tag zum Einwohnermeldeamt gegangen.“

Trotz des ernsten Themas schafft es Buterfas-Frankelthal für den ein oder anderen Lacher zu sorgen. „Ich fange mit 90 gerade erst richtig an“, sagt er zur Begeisterung des Publikums. Das bestätigt Christine Mandelt, Didaktische Leiterin der Schule und Mitorganisatorin der Veranstaltung: Meine Zehntklässler sagten mir, dass sie sich teilweise totgelacht haben“.

Durchhaltevermögen gegen Antisemitismus

Sein Durchhaltevermögen gegen Antisemitismus habe Buterfas-Frankenthal einem familiären Umstand zu verdanken: „Ich bin Hamburger. Ich habe eine hanseatische Hartnäckigkeit“, sagt er trocken.

Bei der Veranstaltung, die von der Schule und der Polizei organisiert wurde, sind auch einige Beamte anwesend. „Fühlen sie sich nicht angesprochen, und nicht beleidigt“, sagt er, bevor er auf die Gräueltaten der Polizei während des Nationalsozialismus zu sprechen kommt. Als Beispiel nennt der 90-Jährige die Deportation von behinderten Kindern. Heute sei es anders: Deutschland habe eine der besten Polizeien der Welt, weil diese im Einsatz für die Demokratie ist und nicht „für einen der größten Massenmörder der Menschheitsgeschichte“.

Vater des Überlebenden wurde 1934 ins KZ gebracht

Ivar Buterfas-Frankenthals Vater wurde bereits 1934 in das Konzentrationslager Esterwegen im Emsland gebracht – weil er Jude, aber auch Kommunist war. Mit der christlichen Mutter und den sieben Geschwistern ging es von auf der Flucht von Hamburg nach Polen. Später mussten sie wieder zurückfliehen und hielten sich im Keller eines Trümmerhauses auf. „Wir hatten kein Wasser, keinen Strom und keine Toilette.“ Um über die Runden zu kommen, mussten sie in Häusern in den besseren Vierteln plündern.

Glücklicherweise kamen sie damit durch und über die Runden. So kann der 90-Jährige mit seiner ein Jahr jüngeren Frau Dagmar seine Geschichte erzählen. Damit überträgt er auf die Anwesenden an diesem Vormittag in der IGS Bovenden, allen voran den Polizisten, aber auch eine Verantwortung: „Auf ihren Schultern liegt eine Last, dass so was nicht mehr passiert.“ Für das Publikum gibt es zum Schluss aber auch lobende Worte: „Man könnte hier eine Stecknadel fallen hören. Toll!“, schwärmt der 90-Jährige. (Amir Selim)