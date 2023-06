Ukrainische Generalkonsulin besucht schwer verletzte Soldaten in Göttinger Uni-Klinik

Medizin

Ukrainische Soldaten mit schweren Kriegsverletzungen werden in der Uni-Medizin Göttingen behandelt. Nun bekommen sie Besuch der Generalkonsulin.

Göttingen – Sie kommen mit schweren Verletzungen aus dem Kriegsgebiet in die Universitätsmedizin Göttingen: ukrainische Soldaten. In der UMG-Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Plastische Chirurgie werden sie wochenlang versorgt.

Nun bekamen zwei Soldaten Besuch von der Generalkonsulin der Ukraine in Hamburg, Dr. Iryna Tybinka. Sie informierte sich über die Versorgung der schwer verletzten Patienten und berichtete von der angespannten Situation in ukrainischen Kliniken.

Seit Kriegsbeginn wurden bislang neun ukrainische Patienten in der Göttinger Uni-Klinik behandelt. Die UMG bekommt sie über die „Kleeblattstruktur“ des Traumanetzwerkes der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie zugeteilt, das auch von der niedersächsischen Landesregierung unterstützt wird.

So sind zwei ukrainische Patienten ständig in UMG-Behandlung, wie Prof. Wolfgang Lehmann, Direktor der Unfallchirurgie berichtet.

Sind diese zwei Patienten „fertig“ behandelt, können die nächsten Patienten aus der Ukraine kommen. Die Liegezeiten aber sind teils lang, erstrecken sich über Wochen, gar Monate, weil sie „schwerste und aufwändig zu versorgende Verletzungen haben“, wie Lehmann sagt.

Wir geben unser Bestes. Die Verletzungen sind häufig schwer und brauchen auch hier ihre Zeit für Heilung.

Zwei aktuelle ukrainische Patienten sind Beispiele dafür. Der 26-jährige Nikolenko D. hatte einen Schußbruch und Verletzungen durch Granatsplitter an beiden Unterschenkeln. Der 28-jährige Yurii Snopko wurde nach einer schweren Explosionsverletzung am rechten Bein nach Rekonstruktion der Weichteile mit einer speziellen Knieprothese versorgt. Beide liegen bereits seit mehreren Wochen in der UMG.

Der Besuch von Konsulin Tybinka war für sie ein wichtiges Zeichen. Beide sind übrigens mit Begleitpersonen in Göttingen, was ihnen sehr helfe. Schwierig bleibt die Verständigung. Vorschlag der Konsulin: Bei der Verständigung könnten die etwa 60 ukrainischen Studierenden an der Uni Göttingen und die in Göttingen lebenden ukrainischen Flüchtlinge unterstützen.

Chirurgie-Chef Lehmann erwähnte auch, dass generell eine hohe Erwartungshaltung an die Medizin in Deutschland herrsche. „Wir geben unser Bestes. Die Verletzungen sind häufig schwer und brauchen auch hier ihre Zeit für Heilung“, bittet Lehmann um Geduld. Die Nachwirkungen der Kriegsverletzungen jedenfalls würden bei den Patienten noch Jahre dauern, wie Lehmann sagt, dem die Folgeversorgung mit Reha, Arztsprechstunden, Physiotherapie, Medikamenten und Kostenübernahme in der Ukraine Sorgen bereitet.

Um diese steht es nämlich nicht gut in dem massiv kriegsgeschädigten Land, wie auch Konsulin Tybinka schildert: Die Versorgungslage sei schwierig, ukrainische Kliniken ohnehin schon durch Kriegsopfer sowie verletzte Soldaten überlastet und überfüllt. Das wirke sich natürlich auf die Versorgung von normal erkrankten Menschen aus.

Umso dankbarer zeigte sich Iryna Tybinka für die Aufnahme von schwer verletzten ukrainischen Patienten und deren medizinischer Behandlung auf hohem Niveau in der Uni-Klinik. Gleichwohl suchte sie im Gespräch mit den UMG-Verantwortlichen nach Verbesserungsmöglichkeiten bei der Versorgung und Nachsorge der ukrainischen Patienten sowie in der Ausbildung von medizinischen Fachkräften aus der Ukraine durch deutsche Spezialisten. Der Bedarf dabei sei groß.

Ein weiteres Problem: Oft sind die Patienten aus der Ukraine traumatisiert, benötigen längerfristig psychologische Betreuung, die zu Hause nicht sichergestellt ist. „Die Nachsorge und langfristige Betreuung sind nicht mehr Aufgabe der versorgen-den Universitätsklinik.

Sie sind aber für den Heilungserfolg immens wichtig“, betont der Vorstand Krankenversorgung, Prof. Lorenz Trümper. Diesbezüglich wünschten sich auch die Generalkonsulin und Wolfgang Lehmann nachhaltige Verbesserungen und fordern eine Unterstützung von den verantwortlichen Stellen.

In der Uni-Klinik wird alles getan, um die schweren Verletzungen zu versorgen. Vorstand Trümper ist dafür seinen Leuten „außerordentlich dankbar“, was er in Richtung Chef Lehmann und dem gesamten Team sagt. „Die Versorgung ist aufwändig, langwierig und auch belastend. Aber wenn wir der Ukraine und ihren Menschen in diesem Krieg helfen können, machen wir das natürlich.“ Worte, die Iryna Tybinka gerne hörte. (Thomas Kopietz)