Sartorius und die Rückkehr zur Normalität

Corona-Effekt bei Sartorius vorbei

Sartorius verzeichnet sinkende Umsätze und Gewinne - dafür gibt es Gründe. Der Firmenchef spricht von Normalisierung.

Göttingen – Der Pharmazulieferer und Labor-Ausrüster Sartorius hat die Corona-Sonderkonjunktur abgehakt. Im Auftaktquartal 2023 blieben die Ergebnisse deutlich hinter den Zahlen vor Jahresfrist zurück. Der Dax-Konzern hatte diesen Effekt erwartet. Vorstandschef Joachim Kreuzburg sprach bei der Vorlage der vorläufigen Zahlen am Donnerstag von Nachfragenormalisierung.

Der Umsatz der ersten drei Monate fiel währungsbereinigt mit 903 Millionen Euro 13,2 Prozent niedriger aus als im selben Zeitraum 2022. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) gab um 22,1 Prozent auf 272 Millionen Euro nach, die Ebitda-Marge war mit 30,1 Prozent rund vier Prozentpunkte schmaler. Bereinigt um Sondereffekte sank der Konzerngewinn unterm Strich um rund 30 Prozent auf 116,2 Millionen Euro.

Auftrieb durch die Pandemie - Sartorius war ein Corona-Gewinner

Die Pandemie hatte vor allem der Sparte Bioprocess Solutions Auftrieb gegeben, deren Produkte für Biopharmazeutika, Impfstoffe und Corona-Tests gebraucht werden. Heute sind diese Sonderumsätze „praktisch bei null“ sagt Kreuzburg. Zudem hatten sich die Kunden des Konzerns wegen drohender Lieferengpässe auf Vorrat eingedeckt.

Dass sie jetzt ihre Bestände abbauen, lässt sich am Auftragseingang ablesen, der mit 765 Millionen Euro fast ein Drittel unter dem Vorjahreswert lag. Kreuzburg erwartet, dass dieser Effekt im zweiten Halbjahr keine Rolle mehr spielen werde. Sartorius hält deshalb an seiner Prognose fest, die für 2023 ein Umsatzwachstum im einstelligen Bereich sowie eine Ebitda-Marge auf dem Vorjahresniveau von knapp 34 Prozent in Aussicht stellt.

Sartorius stockte in der Pandemie die Belegschaft auf und fuhr Sonderschichten

Während der Pandemie waren Sonderschichten gefahren und die Belegschaften aufgestockt worden. Nun ist die Zahl der Mitarbeitenden gegenüber dem Jahresende 2022 um 400 auf 15 500 gesunken. Am Stammsitz Göttingen sollen Beschäftigte mit einem Freiwilligenprogramm zum Abschied bewogen werden. Der Konzern rechnet hier mit 200 Stellen weniger. Insgesamt beschäftigt er jedoch aktuell 6000 Menschen mehr als 2019.

Sartorius investiert weiter in die Zukunft, die heißt: Zell- und Gentherapie

Vor Kurzem hatte der Dax-Konzern die 2,4 Milliarden Euro teure Übernahme des Straßburger Biotech-Unternehmens Polyplus bekannt gegeben, das mit 270 Beschäftigten wichtige Komponenten für die Zell- und Gentherapie herstellt. Die größte Akquisition der Firmengeschichte kam bei den Sartorius-Aktionären schlecht an. Offenbar hielten sie den Kaufpreis für zu hoch.

Polyplus-Kauf ist laut Firmenchef logische Fortsetzung

Für Kreuzburg ist Polyplus hingegen die hoch willkommene Fortsetzung einer Reihe von Zukäufen im Geschäft mit neuen, innovativen Therapien. Die Bewertung von Polyplus liege hier im Rahmen dessen, was für Unternehmen mit Top-Technologien gezahlt werde. Der Polyplus-Kauf soll zunächst mit einer zweijährigen Brückenfinanzierung gestemmt werden. Später schließt Kreuzburg Anleihen oder die Ausgabe von neuen Aktien des Teilkonzerns Stedim Biotech nicht aus.

Im Jahr 2022 setzte Sartorius 4,17 Milliarden Euro um, von denen 1,41 Milliarden Euro als Ebitda blieben. (Barbara Will)