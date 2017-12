Umzug geht los: Göttinger Hospiz bezieht seine neuen Räume

Fleißige Helfer: Das Hospiz an der Lutter zieht vom Weender Krankenhaus ins Neu-Mariahilf.

Göttingen. Der Umzug rollt nun endgültig an: Das Hospiz an der Lutter siedelt vom Weender Krankenhaus ins Göttinger Krankenhaus Neu-Mariahilf über. Zunächst bezogen das Ambulante Hospiz und die Verwaltung ihre neuen Räume.

Nachdem die Bauarbeiten am Neu-Mariahilf vor kurzem abgeschlossen wurden, waren nun die Möbelpacker an der Reihe. Das Unternehmen Möbelino stellte seine Hilfe dabei kostenlos zur Verfügung. Geschäftsführer Ralph Schumann war das ein Anliegen, weil ein langjähriger Möbelino-Mitarbeiter im vergangenen Jahre mehrere Monate im Hospiz begleitet worden war. Mit großer Unterstützung von Schumanns Firma und den Helfern des Weender Krankenhauses wurden die ersten Möbel in das neue Hospiz gebracht. Im Januar geht es weiter, wenn auch das Stationäre Hospiz mit den Patienten nach Neu-Mariahilf verlegt wird.