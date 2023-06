Unbekannte entwenden Simson S 51 an Kiesteich bei Friedland

Polizei bittet um Hinweise

+ © Polizei/nh Diese Simson wurde an einem Kiesteich in der Gemeinde Friedland entwendet. © Polizei/nh

Eine Simson haben Unbekannte an einem Kiesteich in der Gemeinde Friedland entwendet. Die Maschine hat laut Polizei einen Zeitwert von 3000 Euro.

Friedland – Während ihre beiden Nutzerinnen sich sonnten, haben Unbekannte am Donnerstag, 15. Juni, unbemerkt eine grüne Simson S 51 der Jugendlichen an einem Kiesteich in der Gemeinde Friedland im Landkreis Göttingen gestohlen.

Dass das Gefährt in Sichtweite der beiden 16 und 17 Jahre alten Mädchen abgestellt und mittels eines Kettenschlosses gesichert war, schreckte die Diebe nicht ab.

Polizei spricht von ungewöhnlicher Tat

Die ungewöhnliche Tat ereignete sich laut Polizei zwischen 18.30 und 19 Uhr. Aufgrund des Gewichtes des Kleinkraftrades von etwa 260 Kilogramm sowie der Tatsache, dass der Start einen gewissen Lärm erzeugt, geht die Polizei Friedland davon aus, dass vermutlich mehrere Täter die Maschine weggetragen haben.

Zeitwert liegt laut Polizei bei etwa 3000 Euro

Der Zeitwert der Maschine beläuft sich nach Polizeiangaben etwa 3000 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeistation Friedland unter Tel. 0 55 04/9 49 82 15. (Bernd Schlegel)