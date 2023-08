Unbekannte zerkratzen mehr als 160 Autos: 250.000 Euro Schaden

Von: Bernd Schlegel

Unbekannte zerkratzten den Lack von mehr als 160 Autos in Göttingen. (Symbolbild) © Angelika Warmuth

Eine Serie mit mehr als 160 zerkratzten Autos beschäftigt die Polizei in Göttingen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 250.000 Euro.

Göttingen – Unbekannte haben in der Göttinger Weststadt in der Nacht zum Mittwoch, 16. August, mehr als geparkte 160 Autos zerkratzt. Das berichtet die Göttinger Polizei.

Durch die Serie ist hoher Sachschaden entstanden, den die Polizei nach ersten Schätzungen auf mehr als 250.000 Euro beziffert. Noch ist unklar, ob bereits alle Straftaten angezeigt wurden.

Spitzer Gegenstand kommt zum Einsatz

Die geparkten Autos waren mit einem spitzen Gegenstand beschädigt worden. Die Fahrzeuge waren nach Angaben der Beamten im Tulpenweg, in der Pfalz-Grona-Breite, im Hagenweg, Auf dem Hagen, am Nußanger sowie in den jeweils angrenzenden Nebenstraßen abgestellt.

Vermutlich waren die Unbekannten am Mittwoch zwischen 3 Uhr und 5 Uhr unterwegs. Die Verursacher entkamen unerkannt, heißt es weiter.

Anzeigen bei der Polizei

Am Mittwoch wurden bereits mehr als 160 Vorfälle bei der Polizei angezeigt. Ständig kamen weitere Meldungen hinzu. Die Beamten gehen davon aus, dass es noch weitere Geschädigte gibt. Sie sollten sich unbedingt bei den Beamten melden.

Hinweise von Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch in der Weststadt verdächtige Personen oder auch Personengruppen beobachtet haben, erbittet die Göttinger Polizei unter der Rufnummer 0551/491-2115. (Bernd Schlegel)