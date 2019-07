Der Fahrer war mit seinem Wagen von der Autobahn 38 abgekommen: Das Fahrzeug landete nach dem Unfall in einem Kornfeld.

Ein Autofahrer, der bei Nordhausen auf der Autobahn 38 in Richtung Göttingen unterwegs war, landete mit seinem Wagen in der Nacht zum Donnerstag auf einem Kornfeld.

Der 41-Jährige aus Polen war mit seinem Wagen zunächst nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei krachte das Auto zunächst in die Leitplanke.

Schließlich geriet der Wagen nach rechts in ein Kornfeld neben der Autobahn. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Wildschutzzaun und am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.