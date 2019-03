Unfall auf L554 nach Lenglern: Lkw stürzt in Graben - Straßensperrung für Bergung droht

Auf der L554 zwischen Lenglern und Autobahnanschlussstelle Göttingen-Nord ist es am Montag gegen 12.45 Uhr zu einem Lkw-Unfall gekommen.

Ein Muldenkipper, der in Richtung Lenglern unterwegs war geriet aus unbekannter Ursache in Höhe einer Baumschule nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Böschung, fuhr über einen Feldweg und landete in einem etwa fünf Meter tiefen Graben. Geladen hatte der Lastwagen Erdreich.

Der Fahrer wurde nicht verletzt, trotzdem war ein Rettungswagen vor Ort. Ebenfalls an der Einsatzstelle ist die Berufsfeuerwehr mit einem Rüstwagen.

Es liefen großflächig Betriebsstoffe aus – auch in den Graben. Die Einsatzkräfte errichteten eine Ölsperre.

Schwierig gestaltet sich die Bergung, weil direkt über dem Unfallort eine Hochspannungsleitung verläuft, kann ein Autokran nur dann eingesetzt werden, wenn die Leitung abgeschaltet wird. Vermutlich muss dann die Landesstraße gesperrt werden.

Die Bergung zieht sich vermutlich bis in den späteren Nachmittag hinziehen. Es wird empfohlen, über Bovenden nach Lenglern oder umgekehrt zu fahren.

Lesen Sie auch: Tragischer Unfall auf der A7: Mann getötet - Polizei sucht verkleideten Fußgänger