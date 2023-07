Zwei Schwerverletzte bei Unfall im Kreis Göttingen - Landstraße zwischenzeitlich voll gesperrt

Von: Bernd Schlegel

Nach einem Unfall auf der Landesstraße 559 dauern die Ermittlungen der Polizei an. (Symbolbild) © Bernd Schlegel

Zwei Schwerverletzte fordert am Mittwoch am späten Nachmittag ein schwerer Unfall auf der Landstraße zwischen Dransfeld und Adelebsen.

Adelebsen/Dransfeld - Auf der Landstraße 559 zwischen Dransfeld und Adelebsen im Landkreis Göttingen kam es am Mittwoch gegen 17.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem die beiden beteiligten Fahrer schwer verletzt wurden und in Göttinger Krankenhäuser gebracht werden mussten. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Der Unfallort und die Landstraße mussten zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der Gesamtschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt.

Polizei: Mutmaßlicher Unfallverursacher missachtet Vorfahrt

Nach ersten Ermittlungen war der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 56-jähriger Mann aus der Gemeinde Wesertal, auf der Landesstraße 559 von Dransfeld in Richtung Adelebsen unterwegs. Nach Angaben der Polizei soll er an einer Kreuzung das „Stoppschild“ und damit die Vorfahrt des bevorrechtigten Fahrzeuges missachtet haben.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 54 Jährigen aus dem Landkreis Göttingen. Die Fahrzeuge schleuderten über die Fahrbahn und kamen stark beschädigt zum Stillstand. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. (Bernd Schlegel)

