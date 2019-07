17-Jährige muss nach Unfall ins Krankenhaus

Teistungen – Eine 17-jährige Frau wurde bei einem Unfall am Samstagabend bei Teistungen im Eichsfeld so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Der 20-jährige Fahrer eines Citroen war mit seinem Wagen auf der K 237 aus Hundeshagen in Richtung Teistungen unterwegs. In einer Rechtskurve kam der junge Fahrer laut Polizeibericht auf der regennassen Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Das Auto schleuderte in den rechten Straßengraben, wo es sich überschlug und auf dem Fahrzeugdach liegen blieb. Dabei verletzte sich die 17-jährige Beifahrerin schwer.

Am Auto entstand Totalschaden. Zudem wurden zwei Bäume sowie ein Leitpfosten durch das Fahrzeug beschädigt. (tko)