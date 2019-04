1250 neue Studenten an der Universität Göttingen

Studierende an der Uni Göttingen: Die Vorlesungen des Sommersemesters haben begonnen.

Göttingen. Das Interesse am Studium an der Universität Göttingen ist weiterhin groß: Die Gesamtzahl der Studierenden liegt aktuell bei mehr als 29 000.

Zum Beginn des Sommersemesters 2019 haben sich etwa 1250 Studenten neu eingeschrieben, heißt es seitens der Universität. Davon werden nach Angaben der Hochschule etwa 600 erstmals ein Studium beginnen.

„Da nur wenige Studienfächer auch zum Sommersemester neue Studierende aufnehmen, liegen die Gesamtzahlen zu Beginn eines Sommersemesters niedriger als zu einem Wintersemester“, sagt Dr. Jörn Alphei, stellvertretender Leiter der Abteilung Studium und Lehre.

Zum Vergleich: Zum Wintersemester 2018 waren es fast 5700 neue Studierende und insgesamt 31.000 Studenten an der Georg-August-Universität.

1300 Bewerbungen für zulassungsbeschränkte Studiengänge

Der Altersdurchschnitt aller Studenten liegt derzeit bei 24,8 Jahren. Studierende im Bachelorstudium sind im Schnitt 23 Jahre alt, während Promotionsstudenten ungefähr 31 Jahre alt sind. Der Anteil internationaler Studenten liegt derzeit bei 13,4 Prozent (3900). Frauen machen gut 52 Prozent der Studentenschaft aus.

Für die von der Hochschule angebotenen zulassungsbeschränkten Studienengänge sind rund 1300 Bewerbungen eingegangen. Die höchste Zahl verzeichnen die Studiengänge Betriebswirtschaftslehre (Bachelor) und Rechtswissenschaften (Staatsexamen).

Die höchste Zahl der Neu-Immatrikulierten findet sich in der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. In der Medizinischen Fakultät erwartet die Universität eine ähnlich hohe Zahl, sobald der von der Stiftung für Hochschulzulassung in Dortmund gesteuerte Prozess endgültig abgeschlossen ist.