Bewegung um die freien Posten: Strohschneider und Jahn für Ausschuss und Präsidium im Gespräch

Da war noch – fast – alles in Ordnung: Die Aula der Universi tät Göttingen am Wilhelmsplatz, gleichzeitig Sitz des Präsidiums im Jubiläumsjahr 2012, als die Georg-August-Universität seit 275 Jahren bestand. Foto: Thomas Kopietz

Göttingen – Nach der umstrittenen und schließlich geplatzten Präsidentenwahl an der Uni Göttingen und dem Rücktritt des Stiftungsratsvorsitzenden Dr. Wilhelm Krull gehen die Diskussionen über Nachfolger – auch öffentlich – weiter.

So meldete jüngst der Berliner „Tagesspiegel“ korrekterweise, dass der Stiftungsrat nun von der Berliner Bildungsexpertin Barbara Ischinger geleitet wird, was die Universität Göttingen über Pressesprecher Thomas Richter unserer Zeitung bestätigte. „Prof. Dr. Ischinger ist die stellvertretenden Vorsitzende und nimmt die Geschäfte einer Vorsitzenden kommissarisch wahr.“

Im „Tagesspiegel“ wird Ischinger – wenig gehaltvoll – zitiert, dass der Stiftungsausschuss und andere Universitätsorgane in „engem Austausch“ darüber seien, welche Schritte aus der „eingetretenen misslichen Situation der Universität“ herausführen könnten. Sie sei aber zuversichtlich, in Kürze etwas Näheres mitteilen zu können – auch in Einvernehmen mit dem niedersächsischen Wissenschaftsministerium. Derweil kritisieren Professoren auch Ischinger, denn die Berlinerin, die auch im Stiftungsrat des Museums für Naturkunde in der Landeshauptstadt sitzt, war ja auch Beteiligte im umstrittenen Verfahren der Rekrutierung von Sascha Spoun als Beisiegel-Nachfolger, der ja auch aufgrund der Klage wegen Verfahrensfehlern und der bundesweit geführten öffentlichen Debatte nicht mehr Göttinger Uni-Präsident werden wollte.

Der Platz von Dr. Wilhelm Krull im Stiftungsausschuss der Universität ist ebenfalls noch vakant. Dafür habe das Ministerium der Uni einen Vorschlag unterbreitet, teilte Uni-Sprecher Thomas Richter mit. Der Senat der Georg-August-Universität werde darüber in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 18. September, beraten und möglicherweise beschließen. Gewählt werden muss der Stiftungsausschussvorsitzende von den Mitgliedern des Ausschusses.

Spekuliert wird derweil, ob das neue Mitglied des Stiftungsausschusses – und dann auch des Stiftungsrates – der noch bis zum Jahresende als Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) agierende Peter Strohschneider sein könnte, wie am Freitag auch eine Sprecherin des niedersächsischen Wissenschaftsministeriums sagte.

Strohschneider könnte damit zum 1. Januar in Göttingen beginnen – wenn, wie gesagt, der Senat seine Zustimmung geben würde.

Die „Braunschweiger Zeitung“ berichtet, der frühere Direktor am Göttinger Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie und Leibniz-Preisträger, Reinhard Jahn, könnte bis zur Neuwahl eines Präsidenten die Hochschule übergangsweise leiten.

Das Ministerium wollte das nicht bestätigen, ebenso wenig wie Uni-Sprecher Thomas Richter, der gegenüber unserer Zeitung sagte: Man beteilige sich nicht an den Personaldiskussionen. „Wir geben keine Bestätigung heraus.“ Die Gremien der Stiftungsuniversität denken gerade gemeinsam darüber nach, wie die Zeit bis zur Wahl und zum Amtsantritt eines gewählten Präsidenten oder einer Präsidentin überbrückt werden und die Arbeit des Präsidiums gestärkt werden kann.“

Präsidentin Ulrike Beisiegel geht auf eigenen Wunsch, um eine Neuaufstellung zu ermöglichen, aber auch nach Querelen in Uni-Gremien vorzeitig Ende September in den Ruhestand, eigentlich wäre Beisiegel Ende des Jahres ausgeschieden.

VON THOMAS KOPIETZ