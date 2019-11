Das Auge isst mit: Darauf achten Kunden beim Tomatenkauf - die Größe ist es nicht

Das Auge isst mit – dieses Sprichwort stimmt offenbar auch beim Tomatenkauf. Das fanden jetzt Forscher der Uni Göttingen heraus.

Rote Tomaten sind besonders beliebt und landen am häufigsten im Einkaufswagen. Größe und Verpackung spielen dagegen laut der Studie eines Göttinger Forschungsteams keine so große Rolle für die Einkaufsentscheidung.

Tomaten sind das in Deutschland am meisten konsumierte Gemüse und werden im Supermarkt in einer Vielzahl an Sorten angeboten. Verbraucherinnen und Verbraucher würden die Unterschiede jedoch meistens nicht kennen und griffen unter Umständen zu einer Sorte, die ihnen nicht schmecke, so die Forscherinnen und Forscher der Abteilung für Marketing für Lebensmittel und Agrarprodukte der Uni Göttingen.

Ihre Ergebnisse der Untersuchung zu den Vorlieben der Konsumenten beim Kauf haben sie in der Fachzeitschrift British Food Journal veröffentlicht.

Tausend Verbraucher in Deutschland wurden für die Studie befragt

Tausend Verbraucher aus Deutschland haben die Forscher für ihre Studie befragt. Bewertet wurden dabei die Merkmale Farbe, Größe, innere Festigkeit, Geschmack, Schale, Aroma, Regionalität, Label sowie Preis der Tomaten bewertet. Ergebnis: Preis und Farbe sind die wichtigsten Entscheidungsmerkmale beim Kauf.

Obwohl die Farbvielfalt bei Tomaten im Supermarkt in den letzten Jahren gestiegen sei, liege Rot unangefochten auf Platz 1, fanden die Wissenschaftler heraus. Grün dagegen werde abgelehnt – vermutlich, weil Käufer denken, die Tomaten seien unreif. Anders als die Wissenschaftler erwartet hatten, spielte die Größe der Tomate eine untergeordnete Rolle.

Beim Thema Klimafreundlichkeit bewerteten die befragten Verbraucher die Plastikverpackung als am umweltschädlichsten, gefolgt von der Luftfracht, die allerdings bei Tomaten keine große Rolle spielt.

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass eine zielgruppenspezifische Ansprache helfen kann, die Zufriedenheit der Konsumentinnen und Konsumenten bei der Tomatenwahl zu steigern“, folgert Kristin Jürkenbeck, Doktorandin und Hauptautorin der Studie.

Die aktuellen Bemühungen, Plastikverpackungen bei Lebensmitteln zu reduzieren, seien ein wichtiger Schritt, damit Verbraucher die Produkte als nachhaltiger wahrnähmen, sagt Prof. Dr. Achim Spiller, Leiter der Arbeitsgruppe.