Uni Göttingen sieht Freiheit durch Attacken bedroht

Die Uni Göttingen tritt der Bedrohung von antidemokratischen, diffamierenden und rechtspopulistischen Bestrebungen und Ereignissen entgegen.

Drohungen und Verunglimpfungen gegen Angehörige und Mitglieder von Einrichtungen der Universität. Beschmierte Gebäudewände mit Hakenkreuzen, anderen Symbolen und Parolen, die einen rechtsextremen, rassistischen, antisemitischen sowie transgenderfeindlichen Hintergrund haben: All das ist in den vergangenen Monaten von der Universität Göttingen registriert worden.

Jetzt reagiert die Uni auch öffentlich, sie verurteilt die „wiederholten Angriffe auf ihre Werte durch positive Bezugnahmen auf rechtsterroristische Gewalttaten, den Nationalsozialismus und seine Symboliken sowie Bedrohungen gegen ihre Mitglieder und Angehörigen aufs Schärfste“.

Mehr noch: Das Präsidium appelliert an alle ihre Angehörigen und Mitglieder, für eine demokratische Kultur, Menschenrechte und Antidiskriminierung einzutreten.

Freiheit der Wissenschaft als hohes Gut

Die Freiheit der Wissenschaft sei für die Universität Göttingen ein hohes Gut. Mit Sorge betrachtet das Präsidium, das für die gesamte Universität spricht, das Infragestellen dieses Gutes durch Populismus, Nationalismus und neue Formen aggressiver Zuspitzung.

Die Georg-August-Universität verstehe sich als weltoffene Hochschule und Organisation, heißt es in der am 19. November im Präsidium beschlossenen Stellungnahme.

Vor dem Hintergrund um das Wissen um das dunkelste Kapitel in der eigenen Geschichte, der Zeit des Nationalsozialismus, fühlt sich die Uni verpflichtet, die Kräfte für die Gestaltung einer humanen, toleranten und friedlichen Welt einzusezten.

Uni fördert Vielfalt

Die Universität fördere und schätze die Vielfalt ihrer Mitglieder und Angehörigen und setze sich für die Gleichberechtigung ein, zudem auch gegen alles, was der Überwindung von geschlechtsbedingten, ethnischen, kulturellen, sozialen und religiösen Benachteiligungen entgegensteht.

All das ist auch im Leitbild der Universität Göttingen festgeschrieben.

An Gebäuden und auf dem Gelände der Universität hatte es im vergangenen Jahr mehrere Vorfälle gegeben: So wurden Hakenkreuze auch auf den Gedenkstein für frühere Zwangsarbeiter der Göttinger Uni gesprüht. An dem Gebäude des Kulturwissenschaftlichen Zentrums der Uni wurde in roter Farbe die Forderung nach Freilassung des faschistischen Massenmörders Anders Breivik gefordert, der im Juli 2011 bei zwei Anschlägen in Oslo und einer Ferieninsel 77 Menschen getötet hatte.

Ende Oktober waren Hakenkreuze und Runen-Schmierereien an Gebäuden auf dem Göttinger Uni-Campus entdeckt worden. Unbekannte hatten am Wohnhaus von linken Studierenden einen Unterstand im Garten angezündet. Es gab keine Verletzten. tko