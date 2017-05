Uni-Klinik: Mitarbeiter und Studierende stellen ihre Heimatländer vor

Göttingen. International Day, am Mittwoch, 24. Mai, stellen Studenten und Mitarbeiter im Uni-Klinikum von 12 bis 17 Uhr in der Osthalle ihre Heimatländer und Kulturen vor.

Im Göttinger Universitätsklinikum arbeiten und lernen Menschen aus sehr vielen Ländern und Staaten. In der Osthalle stellen sie am Mittwoch unter dem Motto „Show us your Culture“: International Day im Universitätsklinikum Göttingen - landestypische Speisen, Trachten und Kulturen vor.

Mit Bildern, Gebrauchsgegenständen, kulinarischen Köstlichkeiten und anderen Dingen können Teilnehmer und ihr Land präsentieren, miteinander und mit Besuchern ins Gespräch kommen. Organisiert wird der International Day von der „AG International“ der Fachschaft Medizin.

In den vergangenen beiden Jahren zeigte sich am International Day in der Osthalle eine beeindruckende Vielfalt der Kulturen. 2016 waren zwölf Länder vertreten und viele Teilnehmer kamen in traditioneller Kleidung. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit zu informativen Gesprächen und einem exotischen Imbiss.

„Wir möchten mit dem International Day eine Plattform für einen persönlichen, internationalen Austausch bieten. Hier können die Besucher Länder und Menschen abseits der gängigen Informationskultur kennenlernen“, sagt Abdullah Almamy aus Saudi-Arabien, Präsident des Fachschaftsparlamentes, Initiator und Teilnehmer der Veranstaltung. (tko)