Uni-Medizin in Göttingen holt Pflegekräfte aus Italien

Göttingen – Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) will den Mangel an Krankenpflegern auch durch im Ausland ausgebildete Fachkräfte beheben. In dieser Woche wurden 40 Krankenpfleger aus Italien nach Göttingen eingeladen. Ihnen liegt ein Angebot der Uni-Klinik vor.

Die UMG bemüht sich schon seit mehr als einem Jahr intensiv darum, den Mangel an Pflegekräften dauerhaft auszumerzen. Helfen soll dabei auch die Verpflichtung von „exzellent ausgebildeten Fachkräften aus dem Ausland, so von den Philippinen und aus Italien“, wie Pflegedirektorin Helle Dokken sagt. Das alles ist aber längst mehr als eine fixe Idee, sondern ein konkreter Plan.

Ein Teilerfolg nach den Bemühungen zeichnet sich bereits ab. Am Montag sind 36 meist junge Pflegekräfte aus der italienischen Hauptstadt Rom nach Göttingen gereist, um sich ihren möglichen künftigen Arbeitsplatz genau anzuschauen. Für sie wurde ein Info-Angebot gestrickt und schon einmal ein „Team-Foto“ gemacht. „Wir hoffen, dass am Ende 20 oder mehr aus dieser Gruppe hier bei uns in der Uni-Klinik arbeiten wollen“, benennt die Pflege-Chefin ihre Erwartungen.

Dass die „Arbeitsgruppe“ in Göttingen eintraf, ist auch einem Unternehmen zu verdanken, dass die Vorarbeit in Italien leistete. Dort hatten sich auf eine Anzeige 737 interessierte Gesundheits- und Krankenpfleger beworben, überwiegend mit einem vierjährigen Bachelor-Studium-Abschluss. „Eine tolle Resonanz“, sagt Dokken, die aber auch auf die schlechten Arbeitsmarktbedingungen und die hohe Arbeitslosigkeit in Italien zurückzuführen sei. „Sie suchen Arbeit und sind bereit, nach Deutschland zu gehen.“

+ Helle Dokken, Pflegedirektorin an der Göttinger Uni-Klinik © Swen Pförtner/UMG/nh Bevor aber die Göttingen-Reise starten konnte, flog ein UMG-Team auch mit vier Pflegedienstleitungen nach Rom, wo Gespräche mit 60 Bewerbern geführt wurden. „Wir haben dort über die Bedingungen und Anforderungen informiert und beraten“, schildert Dokken.

So kamen die Bewerber wohl vorbereitet in Göttingen an. Neben dem Kennenlernen der Abteilungen und Arbeitsfelder in der Uni-Klinik machten sie auch eine Stadtführung. „Die meisten hätten sich Göttingen kleiner und nicht so schön vorgestellt“, schildert Dokken.

Die Pflege-Chefin ist „vorsichtig optimistisch“, dass viele der Bewerber in der nächsten Woche einen Vorvertrag unterzeichnen werden. Nach einem Sprachkurs, bei dem sie einen B2-Abschluss in Deutsch erreichen müssen, könnte dann die Arbeit beginnen – noch in diesem Jahr und zunächst als Pflegefachhelfer dann nach staatlicher Anerkennung als Pflegefachkraft.

Eine Konkurrenz zu den am eigenen Gesundheitscampus ausgebildeten Pflegern und Arbeitskräften aus der Region sollen die ausländischen Pfleger aber nicht sein. „Ich habe eine Priorität: Zuerst ist das die Bindung der an der Uniklinik arbeitenden Menschen und dann das Gewinnen von neuen Mitarbeitern“, bekräftigt Helle Dokken. Nur so sei letztlich auch in der Uni-Klinik die krankenpflegerische Versorgung zu sichern.

„Wir brauchen diese zusätzlichen Kräfte aus dem Ausland“, betont Dokken. Bald werden vierjährig ausgebildete philippinische Pfleger nach Göttingen kommen. Auf den Philippinen werde über den Bedarf hinaus ausgebildet. „Das Land wird also nicht geschädigt.“ Auch prüfe man vor Vertragsunterzeichnung genau die Familienverhältnisse vor Ort. „Eine Trennung von Eltern und Kind möchten wir möglichst vermeiden“, betont Dokken.

Kommentar: Pflege-Beruf attraktiv machen

Italiener als Helfer in der (Pflege-)Not: Die Uni-Klinik wirbt im Ausland – aber nur dort wo top ausgebildet wird – professionell um Fachkräfte. Kein Wunder, auch die eigene Schule kann nicht so viele „frische“ Pfleger liefern, wie nötig sind. Das Anwerben ausländischer Kräfte ist also nötig. Dennoch muss der Pflegeberuf samt Ausbildung insgesamt attraktiver werden. Das beinhaltet bessere Bezahlung und Bedingungen ebenso wie flexible Arbeitszeiten und das Honorieren von Zusatzleistungen. Das müssen Staat und Kliniken umsetzen. Nur auf die Hilfe aus dem Ausland sollte man nicht setzen, selbst wenn viele Italiener – auch wegen der Probleme im Land – gerne über den Brenner kommen würden, wie damals, in den 60er.