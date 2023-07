Uni-Medizin: Vortrag zum gefährlichen Vorhofflimmern

Von: Thomas Kopietz

Dr. Leonard Bergau, Oberarzt in UMG für Kardiologie. © UMG/nh

Vorhofflimmern gehört zu den häufigsten Herzrhythmusstörungen. Über die Gefährlichkeit wird bei einem Vortrag informiert.

Göttingen – Das Vorhofflimmern ist eine der häufigsten Herzrhythmusstörungen – und gefährlich.

Die Erkrankung ist am Dienstag, 1. August, Thema der Veranstaltungsreihe Herztöne des Herzzentrums der Universitätsmedizin Göttingen (UMG).

Experten sprechen

Ab 18 Uhr sprechen Dr. Leonard Bergau, Oberarzt und stellvertretender Leiter des Schwerpunkts Klinische Elektrophysiologie in der UMG-Klinik für Kardiologie und Pneumologie, und Dr. Claudius Hansen, Ärztlicher Leiter des Herz- und Gefäßzentrums am Krankenhaus Neu-Bethlehem.

Beim Vorhofflimmern schlägt das Herz unregelmäßig und zeitweise so schnell, dass es weniger Blut in den Körper pumpt. Am Anfang tritt das Vorhofflimmern meist anfallartig auf (paroxysmales Vorhofflimmern). Im Verlauf bekommen Betroffene dann oft ein dauerhaftes Vorhofflimmern.

Patienten leiden

Da das Herz so nicht effizient arbeiten kann, leiden die Patienten an verminderter Leistungsfähigkeit, Schwächegefühl, Herzrasen, -klopfen und -schmerzen oder Angstgefühlen.

Vorhofflimmern ist zwar nicht unmittelbar lebensbedrohlich, auf Dauer erhöht es aber das Risiko für Schlaganfälle.

Frühe Behandlung ist wichtig

Daher ist eine frühe Erkennung für die Behandlung wichtig. Die Referenten berichten auch, wie erste Anzeichen des Vorhofflimmerns zu erkennen sind und welche Therapien es gibt.

Vortrag: „Vorhofflimmern, Turbulenzen im Herzen“: Dienstag, 1. August, 18 Uhr, StartRaum Göttingen, Friedrichstraße 3-4, 37073 Göttingen. (Thomas Kopietz)