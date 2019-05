Uni-Prüfungen: "Gesundheitliche Gründe" reichen nicht als Entschuldigung

Das Verwaltungsgericht Göttingen an der Berliner Straße: Hier werden Klagen aus den Landkreisen Göttingen und Northeim bearbeitet.

Wer wegen Erkrankung einer Prüfung fernbleibt, muss spätestens vor Beginn der Prüfung ein aussagefähiges ärztliches Attest vorlegen. Anderenfalls gilt diese als nicht bestanden.

Das hat das Verwaltungsgericht Göttingen entschieden. Das Gericht wies damit die Klage einer Studentin der Zahnmedizin gegen die Universität Göttingen ab. Die Studentin wollte die Hochschule dazu verpflichten, nach zweimaligem Scheitern die Prüfung im Fach „Praktikum der Biochemie/Molekularbiologie“ ein weiteres Mal wiederholen zu dürfen.

Die Universität hatte dies abgelehnt, weil sie sich zum dritten Termin krankgemeldet hatte, das von ihr vorgelegte ärztliche Attest aber nicht als Entschuldigung anerkannt wurde. Das Gericht gab der Hochschule Recht. Die Studentin habe keinen Anspruch auf Wiederholung der Prüfung (Aktenzeichen 4 A 334/17).

Die Studentin hatte beim ersten Versuch nur 15 Punkte erreicht. Um die Prüfung zu bestehen, wären mindestens 21 Punkte erforderlich gewesen. Beim zweiten Versuch erzielte sie 18 Punkte. Einen Tag vor dem nächsten Klausurtermin meldete sie sich krank.

Sie legte ein Attest vor, in dem stand, dass sie „aus gesundheitlichen Gründen nicht an einer Prüfung teilnehmen“ könne. Die Universität teilte ihr per E-Mail mit, dass dieses nicht den Anforderungen der Studienordnung entspreche.

Die Studentin solle deshalb unverzüglich ein Attest vorlegen, in dem die gesundheitliche Beeinträchtigung und die Auswirkungen auf die Prüfungsteilnahme beschrieben seien.

Nachdem die Studentin darauf nicht reagiert hatte, teilte ihr die Universität mit, dass sie die zweite Wiederholung nicht bestanden habe. Damit sei das Praktikum endgültig nicht bestanden. Die Studentin legte gegen diesen Bescheid Widerspruch ein und legte zudem ein ergänztes Attest vor.

Die Universität blieb indes bei ihrer Entscheidung. Daraufhin zog sie vor Gericht. Dort zog sie jetzt allerdings den Kürzeren.