Mittwoch wird die Uni zum Sport & Fun-Mekka

Von: Thomas Kopietz

Teilen

Publikumsmagnet: Klimmzug-Wettbewerb bem Dies Academicus Universitätssporttag in Göttingen. Jeder kann mitmachen und die vielen Zuschauer haben Spaß. © Thomas Kopietz

Der Sport diktiert am Mittwoch, 21. Juni, für einen Tag die Stundenpläne der universitären Einrichtungen in Göttingen: es ist Uni-Sporttag, Dies Academicus.

Göttingen - Auftakt ist um 11 Uhr, die meisten Turniere und Aktionen beginnen ab 14 Uhr auf dem Uni-Sportgelände am Sprangerweg.

Schon allein der Name Dies Academicus kündet von Tradition. Und die hat der Göttinger Universitätssporttag ohne Zweifel. Seine Wurzeln reichen zurück bis ins Jahr 1921, damals hieß es „Göttinger akademische Olympia“.

102 Jahre später ist der Dies Academicus nicht mehr wegzudenken aus der Agenda der Universität und den Handy-Terminkalendern der Studierenden. Beim „Dies“ nämlich setzen die Lehrveranstaltungen aus und (fast) alle pilgern hinauf zum Uni-Sportgelände am Sprangerweg oberhalb des Uni-Klinikums.

Früher mehr leistungsorientiert, ist der Dies heute ein Spaß-Sport-Treff

Mit Legitimationsproblemen, wie nach dem Zweiten Weltkrieg unter britischer Besatzung, hat der „Dies“ heute nicht mehr zu kämpfen. Damals war er allerdings deutlich mehr auf den Sport und die Leistung ausgerichtet. Heute spielt der Spaß, der Fun-Fakor, eine dominierende Rollen.

Wettkämpfe gibt es noch immer: So das kultige Fußballturnier, auch für Mixed-Teams, das um 11 Uhr startet. Zudem spielen weitere Ballsportler um Pokale und Siege – so gibt es Badminton- und Beach-Volleyball-Turniere, auch kraxeln Kletterer an der Außenwand des Roxx ab 13.30 Uhr um die Wette.

Bobby-Car-Rennen und Tauzieh-Wettbewerb beim Uni-Sporttag

Aber insgesamt finden die Action-Angebote wie das rasante Bobby-Car-Rennen vorbei am Roxx-Eingang und mit eingebauten Schikanen (16 Uhr) und der Tauzieh-Wettbewerb um 17 Uhr auf der Bühne mehr Aufmerksamkeit. Sie stehen mittlerweile auch für einen neuen, anderen Veranstaltungscharakter.

Dies-Academicus Göttingen: Tausende schauen beim Klimmziehen zu

Auf zwei Bühnen wird am 14 Uhr ein Unterhaltungs- und Bewegungsprogramm geboten. Ein Breakdance-Battle läuft ab 18.10 Uhr im Finale. Absoluter Publikumskracher ist aber stets der Klimmzug-Contest, bei dem nicht nur das vermeintlich starke Geschlecht Spitzenleistungen bringt. Mitmachen kann übrigens jeder, der meint, sich auf der Bühne, an der Klimmzugstange beweisen zu können/müssen.

Die Wettervorhersage für Göttingen ist noch gut: 27 Grad Celsius, bedeckt, leichte Gewitterneigung.Das heißt, es werden einige Kaltgetränke fließen. Die Sportelnden sollten aber auch auf die pure Wasseraufnahme achten.

Der Hochschulsport ist wieder mit vielen Helferinnen und Helfern während des Sportevents auf dem Gelände unterwegs. Vertreten ist natürlich auch ein Sanitätsdienst.

Bitte an Teilnehmer und Zuschauer: Müll mitnehmen, keine Glasflaschen liegenlassen

Wichtig: Die Sportler und Zuschauer sollten unbedingt ihren Müll einsammeln und trennen. Oft bleiben auch Einweggrills und manchmal sogar Stühle zurück. Alles sollte mitgenommen werden. Glas und Kronkorken bitte unbedingt entfernen – am Donnerstag ist das Uni-Sportgelände nämlich wieder den Sportlern vorbehalten.

Dies-Academicus wurde 1950 in Göttingen genehmigt

Übrigens: 1950 wurde der Dies Academicus in Göttingen genehmigt. Ab Mitte der 1960er-Jahre ging der Trend weg vom leistungssportlichen Wettkampfgedanken und hin zur Teilnahme an einem bunten Sportfest – „aus Freude an der Bewegung und am gemeinsamen Tun“, wie es in einem Aufsatz der ehemaligen Studentin Swantje Scharenberg von 1999 heißt.

Dies Academicus: Dritte Halbzeit traditionell im EinsB

Letzter Akt beim gemeinsamen Tun ist die Party zum Abschluss. Wurde vor zwei Jahrzehnten stets noch auf dem Gelände groß open-air abgefeiert, findet am Mittwoch die offizielle Party oder Dritte Halbzeit ab 22 Uhr indoor im „EinsB“(Nikolaistraße) statt. Eintritt: Acht Euro, Gewinner haben freien Eintritt, wenn das keine Motivation ist. (Thomas Kopietz)

Klassiker: Aufschlag beim Beach-Volleyball-Turnier beim Dies Academicus in Göttingen. Archivfoto: Hubert Jelinek © Hubert Jelinek