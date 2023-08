Uni-Stadt investiert in diesem Sommer 3,6 Millionen Euro in die Schulen

Sanierungs- und Erweiterungsprojekte

+ © Bernd Schlegel Die Hagenbergschule in Göttingen: Dort werden 360.000 Euro investiert. © Bernd Schlegel

Die Sommerferien werden in Göttingen zu Investitionen in den Schulen genutzt. Dafür wird ein Millionenbetrag aufgewandt.

Göttingen – Die Göttinger Stadtverwaltung nutzt die Zeit der Sommerferien, um an den städtischen Schulen zu bauen.

Für Sanierungsarbeiten und Erweiterungsbauten stehen etwa 3,6 Millionen Euro bereit.

Lernumgebung wird verbessert

Baudezernent Frithof Look macht deutlich: „Auch in diesen Sommerferien investieren wir wieder in unsere Schulen, um sie energetisch zu verbessern und auch die Lernumgebung zu verbessern. An der Astrid-Lindgren-Schule sanieren wir mit über einer Million einen ganzen Klassentrakt.“

Schuldezernentin Maria Schmidt ergänzt: „Wir freuen uns besonders über die Maßnahmen an der Hagenbergschule mit Fenstererneuerung und Bau von Rettungswegen.“

Bislang Einschränkungen in der Hagenbergschule

Diese Schule hatte zu Beginn des Jahres einen Brandschaden. Das war mit erheblichen Einschränkungen und viel Organisationsaufwand für die Schule verbunden. „Es ist gut, dass hier nun Abhilfe geleistet werden kann“, sagt Dezernentin Schmidt.

Hier die Projekte im Überblick:

Astrid-Lindgren-Schule: Energetische Sanierung Klassentrakt, 1,15 Millionen Euro;

Erneuerung WC-Anlage, 65.000 Euro;

Errichtung eines Klassenpavillons, 500.000 Euro;

Sanierung Duschbereich Turnhalle, 80.000 Euro;

Erneuerung von Fenster- und Türelementen: 90.000 Euro;

Fenstererneuerung, 60.000 Euro;

Bau zweiter Baulicher Rettungsweg: 300.000 Euro;

Erneuerung von Fenster-Elementen: 82.000 Euro;

Flachdachsanierung: 100.000 Euro;

Erneuerung des Innengeländes, 155.000 Euro;

Erneuerung eines Physikraums, 165.000 Euro;

Außenstelle, Erneuerung von Fensterelemente, 70.000 Euro;

neue Bodenbeläge: 20.000 Euro;

Akustikdecken, Beleuchtung und Elektroarbeiten, 175.000 Euro;

Erneuerung Innen- und Außengelände, 95 000 Euro;

IGS Geismar: mehrere technische Sanierungsprojekte im Bereich der Haustechnik, Erneuerung von Decken und der Beleuchtung: 300.000 Euro;

Weitere kleinere Baumaßnahmen in verschiedenen Schulen: 200.000 Euro.

. bsc