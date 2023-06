„Universe on tour“ und Führungen im Hainberg-Observatorium

Von: Thomas Kopietz

Teilen

Der Saturn. Er zählt zu den auffälligsten Planeten unseres Sonnensystems. Besucher der öffentlichen Führung am Hainberg-Observatorium können ihn sich ansehen. (Symbolbild) © NASA/JPL/ESA/dpa

Die „universe on tour“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ist noch bis zum Sonntag, 11. Juni, in Göttingen zu sehen.

Göttingen - Aktuell bis Sonntag, 11. Juni, macht die Tour Station in Göttingen am Albaniplatz. Dort gibt es auch Infos zum Hainberg-Observatorium. Das wird bis Sonntag täglich von 9 bis 16 Uhr öffnen. Am Sonntag findet um 14 Uhr die öffentliche Führung im Sonnenturm zum Thema „Die Sonne und Objekte am Taghimmel“ statt. Teilnahme: kostenfrei und ohne Anmeldung. Das Observatorium ist über die Bismarckstraße zu erreichen. Der Sonnenturm befindet sich am Wanderweg zum Bismarckturm. (Thomas Kopietz)