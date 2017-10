Universitätsmedizin Göttingen ist beste Klinik des Landes

Die Göttinger Universitätsmedizin wird im Focus-Klinik-Ranking 2017 zum fünften Mal in Folge als beste Klinik Niedersachsenens ausgezeichnet.

Göttingen. Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) steht im Klinik-Ranking 2017 des Magazins Focus Gesundheit auf Platz eins unter allen Krankenhäusern in Niedersachsen.

Und das bereits zum fünften Mal in Folge. Auch deutschlandweit gehört die Göttinger Uniklinik zur Spitzengruppe und konnte sich auf Rang 23 von 1115 Krankenhäusern und Kliniken platzieren. Zwischen Platz 1 und 28 des Rankings finden sich übrigens ausschließlich Unikliniken. Die UMG steht in den Spitzengruppen unter allen bundesweit ausgewerteten Krankenhäusern bei den Krankheitsbildern Alzheimer (Rang 4), Angst (5), Kardiologie (10), Brustkrebs (11) und Darmkrebs (13). Prof. Dr. Heyo K. Kroemer, Sprecher des Vorstandes des Göttinger Universitätsklinikums, bewertet das Ergebnis: „Es ist nicht selbstverständlich, dass die Universitätsmedizin Göttingen auch in diesem Jahr wieder unter Niedersachsens Kliniken ganz vorne steht.“

Besonders erfreut zeigte sich Kroemer darüber, dass die UMG beim Faktor Patientenzufriedenheit wieder ganz weit vorn landete. Zur Rolle der universitären Medizin in Deutschland sagte der Vorstandssprecher: „Universitätsklinika sind die zentrale Säule in der Versorgung der Patienten. Diese breite Spitze im Ranking belegt die herausragende Rolle der Uniklinika im deutschen Gesundheitswesen: Sie sind Spitze bei der Behandlung von Menschen mit seltenen Erkrankungen oder schwierigsten Krankheitsbildern und in der Notfallversorgung.“ (ana)