Universitätsmedizin Göttingen auf Klinik-Hitlisten top platziert

Von: Thomas Kopietz

Bei zwei Klinik-Rankings ist die Unversitätsmedizin Göttingen top platziert. (Archivfoto) © Michael Mehle/UMG/nh

Bei zwei Klinik-Rankings erzielt die Universitätsmedizin Göttingen Top-Bewertungen. Auf vorderen Plätzen landet die UMG bei „Die Welt“ und beim „Stern“.

Göttingen – Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) rangiert in zwei Klinik-Rankings auf vorderen Plätzen. Im Ranking der Zeitschrift „Die Welt“ für „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe“ schneidet die UMG als Unternehmen im Sektor „Dienstleistungen“ mit „sehr hoher Attraktivität“ als bester Betrieb in der Region ab. Die UMG ist in Göttingen und in Südniedersachsen die Nummer 1 unter den angeführten Ausbildungsbetrieben.

Unter allen deutschen Universitätskliniken sie in der Ausbildungsattraktivität Rang 6 ein, bundesweit steht sie in der Kategorie „Dienstleister“ auf Rang 34 von 376 Unternehmen mit „sehr hoher Attraktivität“ und insgesamt 1742 bewerteten Ausbildungsbetrieben in der Kategorie.

Für „Die Welt“ hat das Kölner Institut ServiceValue in einer Umfrage bundesweit untersucht, wie attraktiv größere Unternehmen aus der Bevölkerung als Ausbildungsbetrieb bewertet werden. Die Befragten beurteilten 3984 Unternehmen aus den Wirtschaftszweigen Dienstleistung, Handel und Industrie. Die UMG (UMG) liegt mit einem Wert von 2,547 in der Sparte „Dienstleistungen“ in der Spitzengruppe aller bundesweiten Unternehmen.

Erfolgreich platzierte sich die Uni Klinik mit ihrer Krankenversorgung im Ranking „Gute Kliniken für mich“ des Magazins „Stern“: Sie rangiert mit ihrer Spitzenmedizin auf Platz 22 von 2400 Krankenhäusern und Kliniken. Zusätzlich wurden 24 Fachkliniken der UMG in der Untersuchung ausgezeichnet. „Wir wissen, dass die Methodik der Rankings Einschränkungen hat. Dennoch freuen wir uns über die beiden großen bundesweiten Bewertungen und darüber, dass die UMG erneut unter den Spitzenplätzen zu finden ist: als attraktivster Ausbildungsbetrieb dieser Region und als Top-Klinik in der Krankenversorgung“, sagt Vorstandssprecher Prof. Wolfgang Brück. . „Die Ergebnisse solcher Rankings verdanken wir letztlich vor allem dem großen Engagement unserer Mitarbeiter aus der Ärzteschaft, dem Pflegedienst, den Versorgungseinrichtungen und unseren Forschenden“, so Brück. (Thomas Kopietz)