Universitätsmedizin Göttingen verabschiedet 154 frische Mediziner

Von: Thomas Kopietz

In der historischen Uni-Aula am Wilhemsplatz fand die Examensfeier der Medizinischen Fakultät der Universitätsmedizin Göttingen statt. 154 Absolventen der Humanmedizin des Sommersemesters 2023 erhielten ihre Urkunden. © UMG/nh

Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) verabschiedete über 150 fertige Absolventen. Viele feierten ihren Abschluss mit ihren Familien.

Göttingen – Die Medizinische Fakultät an der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) feierte am Samstag, 8. Juli, ihre 154 Absolventinnen und Absolventen des Humanmedizinstudiums im Sommersemester 2023. An dem dreistündigen Festakt in der Aula am Wilhelmsplatz nahmen 63 der jungen Mediziner mit ihren Angehörigen teil.

Prof. Dirk Beutner, Vorsitzender des Vereins Freunde und Förderer der Medizinischen Fakultät der Georgia Augusta zu Göttingen, begrüßte alle Teilnehmenden. Dann gab es die Urkunden für die Absolventenen aus den Händen von Prof, Lorenz Trümper, UMG-Vorstand Krankenversorgung, Dirk Beutner und Dr. Martina Wenker, Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen.

Über Hundert neue Mediziner: Uni-Medizin Göttingen verabschiedete Absolventen

Den Festvortrag zum Thema „Herausforderungen der muskuloskelettalen Chirurgie“ hielt Professor Wolfgang Lehmann, Direktor der UMG-Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Plastische Chirurgie.

Anlässlich des Festaktes verlieh der Verein der Freunde und Förderer mehrere Preise. Mit dem Preis für die beste Habilitationsschrift im Wintersemester 2022/23 wurde Priv.-Doz. Dr. Anja Quast, Leitende Oberärztin der Poliklinik für Kieferorthopädie, ausgezeichnet.

Professsor Philipp Meyer-Marcotty, Direktor der UMG-Poliklinik für Kieferorthopädie, überreichte der Medizinerin die Auszeichnung und hielt die Laudatio.

Verabschiedung und Auszeichnungen für herausragende Leistungen bei UMG-Festakt

Den Promotionspreis für die beste Doktorarbeit im Wintersemester erhielt Dr. Matthias Hermasch, UMG-Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie. Prof. Ralf Dressel, Vertreter des Sprechers der Habilitationskommission, überreichte den Preis und würdigte Hermasch.

Joana Oschwald, Doktorandin der UMG-Klinik für Gastroenterologie, gastrointestinale Onkologie und Endokrinologie, erhielt den Preis für besonderes studentisches Engagement. Sie bekam die Auszeichnung für ihren Einsatz in Gremien der Fakultät und dem Verein Unabhängige Mediziner Göttingen.

Die Universitätsmedizin würdigte ihr „unbeirrtes Engagement zur Verbesserung der Studienbedingungen an der Medizinischen Fakultät sowie ihre ständige Hilfsbereitschaft und die fortwährende Unterstützung studentischer Projekte und Aktionen“. Den Preis überreichte Sebastian Steiger.

Promotion für 50 Jahren: Uni-Medizin Göttingen feierte drei Goldene Doktorjubiläen

Gefeiert wurden zudem drei Goldene Doktorjubiläen. Dr. Stephan Bartels, Vorsitzender der Ärztekammer Niedersachsen in Göttingen, übergab die Urkunden an Dr. Brigitte Stamm, Dr. Ullrich Bode und Dr. Rolf Messow, die 1973 an der UMG promovierten.

Das Ende der Veranstaltung hat Tradition: Alle Absolvent legten mit Professor Dirk Beutner das Genfer Gelöbnis ab. Musik machte übrigens das Orchester der Medizinischen Fakultät Camerata Medica. (Thomas Kopietz)