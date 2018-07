Oliven in aller Munde – Unternehmen Oliveto feiert 25-jähriges Jubiläum

Göttingen. Dieses Unternehmen kennen viele Göttinger – vor allem auch die Besucher des Wochenmarktes, wo der Oliveto-Stand nach einem Vierteljahrhundert zum festen Mobiliar gehört.

Hochwertige Oliven sind die Leidenschaft von Arjang Enshaie. Seit 25 Jahren führt er das Göttinger Unternehmen Oliveto. Seine Produkte bietet er auch auf Märkten der Region an.

Neben allerlei Oliven umfasst das Sortiment auch Antipasti sowie eine große Auswahl hausgemachter Käsecremes und veganer Brotaufstriche.

Zugunsten seiner Leidenschaft für Oliven hängte Enshaie einst seine Anstellung als Feinmechaniker an den Nagel. Das Handwerkszeug des Einlegens und Veredelns von Oliven hat er aus seiner Heimat Persien mitgebracht und immer weiter verfeinert. War er zu Beginn noch als Einzelkämpfer auf den Wochenmärkten der Region unterwegs, betreibt er sein Geschäft nun mit fünf Festangestellten und einigen Teilzeitkräften.

+ Arjang Enshaie: Oliven sind seine Leidenschaft, heute ... © Fotos: Oliveto/nh

Mit dem inzwischen sehr bekannten „Fladi“ bot Enshaie 1996 den ersten vegetarischen Imbiss auf dem Göttinger Weihnachtsmarkt an. „Die Leute haben damals wirklich darauf gewartet, insbesondere zu Zeiten der BSE-Krise, denn es gab fast nur Bratwurst auf dem Weihnachtsmarkt“, erklärt der Iraner den großen Zuspruch für sein Fladi.

Folgerichtig war er 2015 mit seinem Stand wieder der Erste mit einem veganen Imbiss für die Weihnachtsmarktkunden. Für viele Göttinger ist der alljährliche Besuch des Fladi-Standes beim Weihnachtsmarkt zur Tradition geworden.

Seit vielen Jahren betreibt Oliveto auch einen Cateringservice in Geismar. „Da wir mit unseren Ständen auf den Wochenmärkten, am Gänseliesel und bei unserem Hofverkauf in Geismar ständig in der Öffentlichkeit präsent sind, funktioniert unser Partyservice ganz ohne Werbung“, freut sich Enshaie.