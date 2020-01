Unternehmer fordern mehr Tempo bei Genehmigungen

Konkrete Forderungen an die Politik stellte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Hannover beim Jahresempfang in der Göttinger Lokhalle.

IHK-Präsident Dr. Christian Hinsch will, dass die öffentliche Infrastruktur renoviert und ausgebaut werden. „Dazu fehlt es nicht so sehr am Geld“, sagt Hinsch. Stattdessen brauche man schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren. „Es ist nicht akzeptabel, dass ein Genehmigungsverfahren für eine Straße, eine Brücke, eine Stromtrasse zehn Jahre dauert.“

Konsequenter Bürokratieabbau

Außerdem fordert Hinsch mit Blick auf den Mittelstand einen konsequenten Bürokratrieabbau und den Schutz der unternehmerischen Freiheit vor Überregulierung anstatt vieler neuer gut gemeinter Ideen für Förderprogramme. Ein weiterer Punkt ist aus Sicht von Hinsch eine Reform der Unternehmenssteuern. Sie liegen nach seinen Angaben in Deutschland bei etwa 31 Prozent, die Länder der OECD haben im Durchschnitt 23,4 Prozent.

Kritik an hohen Strompreisen

Weiterhin gibt es Kritik an den Strompreisen, die zu den höchsten in Europa zählen. „Das schadet der Wirtschaft“, so die Einschätzung von Hinsch.

Auch beim Thema Ausbildung hat Hinsch Reformbedarf identifiziert. „Die digitalen Entwicklungen wie Industrie 4.0, Robotik und künstliche Intelligenz verändern die Berufsbilder in nahezu allen Ausbildungsberufen“, machte er deutlich. Deshalb müsse die Ausbildung noch mehr und vor allem noch schneller angepasst werden. „Dass die Lehrpläne bei einer Reihe von IT-Berufen erst jetzt nach 20 Jahren neu geordnet werden, ist nicht sachgerecht“, sagt Hinsch.

+ Konkrete Forderung an die Politik formulierte IHK-Präsident Dr. Christian Hinsch. © Hubert Jelinek Auch bei der Ausstattung der Berufsbildenden Schulen fordert der IHK-Präsident Verbesserungen: Sie müssen mit schnellem Internet, W-Lan und Softwarelizenzen ausgestattet werden, fordert die IHK. „Lehrer müssen fortgebildet und geschult werden.“

Thema Infrastrukturausbau

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) verlangte ebenfalls, dass der Infrastrukturausbau schneller vorangehen muss. Gleichzeitig machte er deutlich, dass die weltwirtschaftliche Entwicklung entscheidende Auswirkungen auf die Schlüsseltechnologien in Niedersachsen.

+ Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) © Hubert Jelinek So liege der Exportanteil im Maschinenbau bei 61 Prozent und im Automobilsektor bei 65 Prozent. Althusmann: „Der Wettbewerb der Kontinente ist ausgebrochen.“

Mehr Gründer im Landkreis Göttingen

Einen Blick auf die regionale Entwicklung warf IHK-Vizepräsidentin Birgitt Witter-Wirsam. So habe es nach einen stetigen Abwärtstrend der Gründerzahlen im Landkreis Göttingen im vergangenen Jahr erstmals einen kleinen Anstieg gegeben. „Wir scheinen mit der Steigerung des Beratungsangebots und neuer Netzwerkmöglichkeiten auf einem guten Weg zu sein“, so ihre Analyse. So werde auch der Landkreis Northeim, in dem Zahl der Neugründungen weiter rückläufig ist, die Angebote für Gründer deutlich ausbauen, lobte Witter-Wirsam.

IHK-Geschäftsstelle ist zentraler Anlaufpunkt

Zentraler Anlaufpunkt für die Unternehmer in Südniedersachsen ist die Göttinger IHK-Geschäftsstelle: Dort wurden im vergangenen Jahr 16 000 Außenwirtschaftsdokumente und 5000 Gewerbemeldungen bearbeitet. Die Geschäftsstelle organisierte etwa 2000 Zwischen- und Abschlussprüfungen. Zu den Themen Gründung, Nachfolge und Finanzierung gab es 120 Beratungsgespräche.