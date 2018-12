Unternehmerpreis für Piepenbrock-Niederlassung in Göttingen

Göttingen. Die Piepenbrock-Niederlassung in Göttingen hat den BVMW-Unternehmerpreis Südniedersachsen gewonnen. Der Preis, der vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft verliehen wird, würdigte den Gebäudedienstleister in der Kategorie „Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern“.

Piepenbrock in Göttingen überzeugte in den Feldern Kommunikation, Nachhaltigkeit, strategischer Orientierung und Personal. Besonders hervorgehoben wurde von den Juroren die gelebte Integration und Migration des Teams in Göttingen.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung“, sagt Niederlassungsleiter Hans-Otto Büttner, der den Preis beim 26. BVMW Business-Meeting entgegennahm. „Wir beschäftigen bei Piepenbrock in Göttingen 430 Mitarbeiter mit etwa 25 verschiedenen Nationalitäten, die unsere lebendige Firmenkultur prägen und jeden Tag gemeinsam vollen Einsatz für unsere Kunden zeigen – unabhängig von Kultur- oder Sprachunterschieden. Das macht uns stolz.“

Qualität und Engagement

Mit seinen Ausbildungs- und Studienprogrammen, dem Einsatz für soziale Projekte und Umweltschutz, dem hohen Qualitätsanspruch und insbesondere dem Engagement für seine Mitarbeiter konnte Piepenbrock laut eigener Mitteilung überzeugen. „Die Auszeichnung zeigt uns einmal mehr, dass wir für die Zukunft schon gut aufgestellt sind. Darauf ruhen wir uns aber nicht aus. Investitionen in unsere wichtigste Ressource und die Basis unseres Erfolgs – unsere Mitarbeiter – werden bei uns auch in Zukunft im Mittelpunkt stehen“, betonte Hans-Otto Büttner.

Erstmals zwei Preise

Der BVMW zeichnet mit seinem Unternehmerpreis Südniedersachsen einmal jährlich ausgewählte Unternehmen aus. In diesem Jahr wurden erstmalig zwei Auszeichnungen vergeben – eine für Firmen mit bis zu 50 Mitarbeitern und eine für Unternehmen, die mehr als 50 Mitarbeiter beschäftigen.

Über Piepenbrock

Die Piepenbrock Unternehmensgruppe ist ein seit 1913 inhabergeführtes Familienunternehmen. Das Unternehmen mit Stammsitz in Osnabrück ist in den Bereichen Facility Management, Gebäudereinigung, Sicherheit und Instandhaltung aktiv. (ana)

www.piepenbrock.de