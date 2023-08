Urteil im Prozess um Anlagen: Bewährungsstrafe für Millionenbetrug

Von: Heidi Niemann

Prozess: Jetzt fiel das Urteil im Verfahren wegen Anlagebetrugs um erneuerbare Energien. © Stefan Rampfel/dpa

Gegen zwei Angeklagte sprach das Landgericht Göttingen in einem Wirtschaftsprozess das Urteil. Sie erhielten Bewährungsstrafen wegen versuchten Betruges in Tateinheit mit Kapitalanlagebetrug. Anleger verloren Millionen.

Göttingen – Knapp acht Jahre nach der Insolvenz des Göttinger Unternehmens Erneuerbare Energieversorgung AG (EEV) ist am Dienstag vor dem Landgericht Göttingen der Prozess gegen mehrere ehemalige Manager zu Ende gegangen.

Die Wirtschaftsstrafkammer verurteilte einen 68-jährigen Banker aus Göttingen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Ein 55-jähriger Forstwirt aus Hildesheim erhielt eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten. In beiden Fällen wurde die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung ausgesetzt.

Verurteilung wegen versuchten Betruges in Tateinheit mit Kapitalanlagebetrug

Beide Angeklagte hatten zeitweilig formell als Vorstand fungiert. Nach Ansicht des Gerichts haben sie sich des versuchten Betruges in Tateinheit mit Kapitalanlagebetrug schuldig gemacht.

Die EEV hatte nach den Ermittlungen der zuständigen Staatsanwaltschaft Braunschweig ab Herbst 2012 rund 26 Millionen Euro von Anlegern eingeworben. Mit dem Geld der Anleger sollten zwei von der EEV betriebene Projekte – die Entwicklung eines Offshore-Windparks namens „Skua“ in der Nordsee und der Kauf eines Biomasseheizkraftwerkes in Papenburg – finanziert werden. Statt die versprochenen Renditen zu erzielen, ging die Gesellschaft jedoch pleite. Ende 2015 wurde das Insolvenzverfahren eröffnet.

Zunächst waren fünf Personen angeklagt

Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte hatte ursprünglich fünf einstige EEV-Verantwortliche angeklagt. Der erste Prozess war nach rund zehn Monaten im Sommer 2022 geplatzt, weil zwei Hauptangeklagte längerfristig erkrankt waren. Das Gericht hatte dann das Verfahren gegen einen der Hauptangeklagten – einen 57-jährigen Unternehmensberater aus Oldenburg – abgetrennt und im Januar dieses Jahres einen zweiten Anlauf unternommen.

Gleich zu Beginn des neuen Prozesses gegen die übrigen vier Angeklagten kam es zu neuen Komplikationen, weil einer von ihnen – ein 61-jähriger Steuerberater aus Wien – ausweislich eines ärztlichen Attestes als dauerhaft verhandlungsunfähig galt und sein Verfahren deshalb ebenfalls abgetrennt wurde. An diesem Montag – dem inzwischen 43. Verhandlungstag – dünnte die Anklagebank noch mehr aus, weil ein 64-jähriger Fachanwalt für Kapitalrecht aus Göttingen ebenfalls krankheitsbedingt ausschied.

Andere Anlageform ab Anfang 2014

Ab Anfang 2014 war die EEV auf eine andere Anlageform umgestiegen und hatte so genannte partiarische Darlehen emittiert. Nach Ansicht des Gerichts hat sich hierbei der 55-jährige Forstwirt als damaliger Vorstand strafbar gemacht, weil in den Informationsmemoranden für die Anleger falsche Angaben zu einem Fernwärmeprojekt in Papenburg gemacht worden seien.

Das Gericht wertete es als strafmildernd, dass sich die Angeklagten nicht persönlich bereichert und durch ihr Geständnis an der Aufklärung mitgewirkt hätten. Außerdem sei zu berücksichtigen, dass sie unter dem Druck des zwischenzeitlich aus dem Verfahren ausgeschiedenen Unternehmensberaters aus Oldenburg gestanden hätten. Dieser sei die „zentrale beherrschende Person im Hintergrund“ gewesen.

Kammer entsprach mit Urteil Antrag der Staatsanwaltschaft

Die Kammer entsprach mit ihrem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidiger des 68-Jährigen hatten dagegen auf Freispruch plädiert. Der Mann war zwischenzeitlich von Anlegern verklagt worden und hat mehr als 300 000 Euro an Schadenswiedergutmachung gezahlt. Auch gegen den 55-Jährigen sind Anlegerklagen anhängig, seine Verteidiger hatte keinen konkreten Antrag gestellt. (Heidi Niemann)